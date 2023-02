Legendarny dziennikarz ostro o Paulo Sousie. "Jego pierwsze zdanie wyrobiło we mnie opinię"

Pod koniec stycznia 2021 roku Paulo Sousa został selekcjonerem reprezentacji Polski. Portugalczyk poprowadził naszą kadrę podczas ostatnich mistrzostwach Europy, jednak nie udało mu się osiągnąć oczekiwanego rezultatu, czyli awansu z grupy. 52-latek pożegnał się ze stanowiskiem niespełna rok po podpisaniu kontraktu z PZPN. Z dnia na dzień porzucił pracę i zdecydował się przyjąć lukratywną propozycję prowadzenia brazylijskiego Flamengo. Nad Wisłą pozostawił ogromny niesmak i frustrację fanów, którzy uważali, że po prostu ich oszukał. Okazuje się, że na Portugalczyku od początku poznał się legendarny polski dziennikarz.

Andrzej Janisz krytycznie wypowiedział się o Paulo Sousie. "Nie lubię fałszywych ludzi"

We wtorek gościem programu "Nocne Gadki" portalu Meczyki.pl był komentator i dziennikarz sportowy, Andrzej Janisz. W rozmowie z Januszem Basałajem 66-latek poruszył wątek portugalskiego szkoleniowca. Według niego już pierwsze zdanie byłego Paulo Sousy po objęciu stanowiska świadczyło o jego fałszywości.

- Nie lubię fałszywych ludzi, a jego pierwsze zdanie o Janie Pawle II wyrobiło we mnie opinię, że jest to człowiek fałszywy. - powiedział Janisz. - W odróżnieniu od Zbigniewa Bońka, którego w roli prezesa zawsze darzyłem szacunkiem - z wyjątkiem tej decyzji - nie słyszałem przed wyborem, że to był top, top, top (...) Nie zadałem sobie wielkiego trudu - bo to każdy mógł zrobić - żeby prześledzić sobie drogę Sousy i okoliczności, w jakich odchodził z poprzednich drużyn. Dzięki temu wyrobiłem sobie na ten temat zdanie - dodał.

Paulo Sousa pozostaje bezrobotny od 10 czerwca ubiegłego roku, kiedy zakończyła się jego przygoda z Flamengo. Nie tak dawno w rozmowie z portalem firenzeviola.it Portugalczyk opowiedział o ostatnich miesiącach życia i przedstawił plany na kolejne. - Trener żyje z ciągłego studiowania futbolu i jego badania. Zawsze to robiłem i nadal będę to robił. Widzieliśmy przez cały miesiąc wiele meczów w Hiszpanii. W lutym spędzimy większą część miesiąca we Włoszech, żeby obejrzeć drugą część sezonu - powiedział.