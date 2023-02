Dramat Christiana Atsu. Wrócił z pokera, a potem spadł z dziewiątego piętra

W poniedziałkowy poranek południową Turcję i Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi. Zginęło w nim ponad cztery tysiące osób, a wiele osób nadal pozostaje pod gruzami, więc liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Pod gruzami był również piłkarz Hataysporu Christian Atsu. Były obrońca Chelsea Londyn został znaleziony we wtorek rano i trafił z obrażeniami do szpitala.

Christian Atsu spadł z dziewiątego piętra. Dramat ghańskiego piłkarza. "Miałem nadzieję, że nie śpi"

Angielskie media we wtorkowy wieczór ujawniły szczegóły dotyczące dramatu 31-letniego obrońcy. Jak czytamy w "The Mirror" Ghańczyk został wyciągnięty z gruzów zawalonego 11-piętrowego bloku. Sam zawodnik miał podczas trzęsienia ziemi spaść z piętra dziewiątego.

W przededniu tragedii Atsu wraz ze swoją drużyną rozgrywali mecz ligowy z Kasimpasem. Hatayspor wygrał 1:0, a obrońca z kolegami świętowali triumf grą w pokera. Zaledwie kilkanaście minut po powrocie piłkarzy do mieszkań, w Turcję uderzył kataklizm. - Ostatni raz słyszałem się z nim o północy w niedzielę. Christian i jego koledzy z drużyny grali w pokera do 3:30 nad ranem w mieszkaniu przyjaciela - przyznał Nana Sechere agent zawodnika i dodał: - O 5 rano otrzymałem telefon od przedstawiciela klubu. Powiedział mi, że budynek Christiana został całkowicie zniszczony i że nie mogą go (Christiana - przyp. red.) znaleźć.

- Miałem nadzieję, że nie śpi i że trzęsienie ziemi nie miało miejsca, gdy spał. Mieszkał w 11-piętrowym budynku i na dziewiątym piętrze. Władze klubu próbowały pomóc mi go znaleźć, ale było to bardzo trudne - dodał agent.

Ostatecznie piłkarz został znaleziony we wtorkowy poranek i trafił do szpitala z licznymi obrażeniami. Nagranie z akcji ratunkowej 31-latka krąży po sieci.

Według najnowszych informacji po trzęsieniu ziemi w Turcji jest co najmniej 3 549 ofiar, 22 168 rannych, a ponad 8 000 osób uratowano z gruzów.