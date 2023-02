Następca Fernando Santosa już go przyćmił. "Santos nigdy nie zrobił nic podobnego"

Na początku ubiegłego miesiąca Roberto Martinez został selekcjonerem reprezentacji Portugalii, zastępując na stanowisku Fernando Santosa. Hiszpański szkoleniowiec rozpoczął już intensywną pracę na Półwyspie Iberyjskim. Hiszpan postanowił poszerzyć zakres działań trenera kadry w przeciwieństwie do swojego poprzednika. Okazuje się, że portugalskie media są zachwycone ruchami nowego selekcjonera.

Roberto Martinez pojawił się na treningu młodzieżówki. Portugalczycy już wbijają szpilkę Fernando Santosowi

We wtorek, 7 lutego Roberto Martinez postanowił wybrać się na trening reprezentacji Portugalii do lat 17. Szkoleniowiec bacznie przyglądał się piłkarzom i szukał potencjalnych kandydatów do gry w pierwszym zespole. Informację przekazano na oficjalnym Instagramie Portugalczyków. - Oczy zwrócone na przyszłość. Roberto Martinez udał się obejrzeć trening U-17, przygotowujący się do Turnieju Algarve - napisano.

Obecność Martineza na treningu młodzieżowej kadry potwierdził również na Twitterze dziennikarz Alexandre Carvalho, który dodał wymowny wpis, uderzający w byłego selekcjonera kadry Fernando Santosa. - Roberto Martinez był dzisiaj na treningu reprezentacji Portugalii do lat 17. Oczywiście, to nie oznacza, że dzięki temu ponownie zdobędziemy trofea, jednak jest to warte docenienia. Nie przypominam sobie, żeby Fernando Santos kiedykolwiek zrobił coś podobnego - powiedział.

Roberto Martinez zadebiutuje w roli selekcjonera Portugalczyków już pod koniec przyszłego miesiąca. Dokładnie 23 marca, mistrzowie Europy z 2016 roku rozpoczną kwalifikacje do Euro 2024 w domowym starciu z Liechtensteinem. W grupie J poza reprezentantami Liechtensteinu Portugalia zagra ze Słowacją, Islandią, Luksemburgiem oraz Bośnią i Hercegowiną. Mistrzostwa Europy w Niemczech odbędą się na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku.