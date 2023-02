"Obecność Cristiano utrudnia grę". Kolega z boiska tłumaczy, na czym to polega

Cristiano Ronaldo pod koniec ubiegłego roku podpisał kontrakt z arabskim Al Nassr. Portugalczyk został tym samym najlepiej opłacanym sportowcem na świecie, ponieważ za jeden sezon gry otrzyma rekordowe 200 milionów euro. Początek w nowym klubie nie jest jednak usłany różami. 38-letni piłkarz nie był w stanie trafić do siatki w dwóch pierwszych ligowych spotkaniach. Przełamanie przyszło dopiero w miniony weekend, kiedy zdobył gola w meczu z Al-Fateh.

Luiz Gustavo zdradził, że przybycie Cristiano Ronaldo utrudniło grę Al-Nassr. "Przeciwnicy są niezwykle zmotywowani, kiedy go widzą"

Niemoc strzelecka Portugalczyka wiąże się z olbrzymim szacunkiem, jakim darzą go przeciwnicy na boisku. O szczegółach opowiedział Lusi Gustavo, klubowy kolega Ronaldo. Brazylijczyk uważa, że obrońcy rywali zdają sobie sprawę z możliwości Ronaldo, dlatego nie chcą pozwolić, aby znalazł się on w sytuacjach strzeleckich. Jest dodatkową motywacją dla innych zespołów i to przekłada się na wymagające mecze.

- Oczywiście obecność Cristiano utrudnia grę. Od czasu jego przybycia przeciwnicy dają z siebie 200 procent. Są niezwykle zmotywowani, kiedy go widzą. Chcą pokazać się z najlepszej strony - powiedział Luis Gustavo w rozmowie z telewizją RT Arabic.

Były zawodnik Bayernu Monachium podkreśla jednak, że Cristiano jest ogromnym wzmocnieniem Al-Nassr. Inni piłkarze mają go za autorytet i wierzą, że razem z nim mogą dokonać rzeczy wielkich.

- Jego obecność w Al-Nassr daje wielką przewagę. Codziennie uczymy się od niego jego etyki pracy. Ma niezwykłe możliwości, zarówno techniczne, jak i fizyczne. Cristiano został stworzony do wyzwań i zawsze udawało mu się je osiągać. Wszyscy czekają na to, co zaprezentuje. Zdobył już swoją pierwszą bramkę i miejmy nadzieję, że dzięki temu pozbył się presji - podsumował.

Po 15. rozegranych kolejkach Al-Nassr zajmuje pozycję lidera arabskiej pierwszej ligi z dorobkiem 34 punktów. Na drugim miejscu z jednym spotkaniem rozegranym więcej znajduje się zespół Grzegorza Krychowiaka, Al-Shabab (34 pkt). Najbliższe spotkanie Al-Nassr rozegra w czwartek, 9 lutego, kiedy zmierzą się na wyjeździe z 13. drużyną tabeli Al-Wehda.