Ivana Knoll zdradziła, dlaczego piłkarze nie mają u niej szans. Ostro. "Nie chciałam"

Ivana Knoll to modelka, która popularność w mediach społecznościowych zyskała dzięki mistrzostwom świata w Katarze. Kobieta wielokrotnie pojawiała się na stadionach, by wspierać reprezentację Chorwacji. Zainteresowanie mediów oraz kibiców przyciągnęła głównie z powodu strojów, które Katarczycy określali jako "odsłaniające zbyt dużo". Okazuje się, że zainteresowała również wielu piłkarzy, którzy pisali do niej, by umówić się na randkę.

Największa gwiazda mundialu przekonuje: "Piłkarze wysyłali wiadomości typu..."

Ivana Knoll w przeszłości była również Miss Chorwacji, co prawdopodobnie przełożyło się na jej dużą popularność podczas mistrzostw świata. Jej profile w mediach społecznościowych w trakcie turnieju obserwowało około 700 tysięcy osób, a po jego zakończeniu liczba wzrosła do ponad trzech milionów. Sława Chorwatki nie przeszła bez echa w piłkarskim świecie i otrzymała wiele wiadomości od znanych piłkarzy.

- Dobrze pamiętam, jak niektórzy sławni piłkarze wysyłali do mnie wiadomości typu: "Jak się masz? Co robisz?". Poza tym próbowali mnie podrywać i było dużo "bla, bla, bla" - twierdzi słynna kibicka.

Ponadto wielu zawodników, z którymi miała mierzyć się Chorwacja, wykorzystywało nadchodzące starcie, jako pretekst do rozpoczęcia rozmowy. - Przepraszali za jutrzejszą wygraną, ale ja nie odpisywałam, dopóki Chorwacja nie wyrzuciła ich z turnieju! - śmiała się Knoll.

- Nie chciałam spotkać się z żadnym z nich, ponieważ wiedziałam, że interesuje ich tylko z powodu wyglądu i ciała. Ludzie lubią mnie chyba tylko ze względu na to. Ja nie szukałam tam nikogo. Moim celem było sprawić, by ludzie się uśmiechali - podsumowała gwiazda mundialu.

Powodzenie Ivany Knoll w mediach społecznościowych przeniosło się również do USA, gdzie tymczasowo zamieszkała. Teraz próbuje rozwijać karierę w show-biznesie i spotyka się z globalnymi gwiazdami. W mediach społecznościowych chwaliła się, że spędziła nowy rok z aktorem Jamiem Foxxem, imprezowała z aktorem Leonardo DiCaprio, a paparazzi fotografowali ją w towarzystwie popularnego rapera Drake'a, fana Toronto Raptors.