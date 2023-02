Wpadka dziewczyny Pique. O krok od tragedii przez paparazzich [WIDEO]

Gerard Pique i Shakira rozstali się w czerwcu 2022 roku. Powodem miały być liczne zdrady, których dopuszczał się piłkarz. Na jaw wyszło, że Hiszpan co najmniej od sierpnia 2021 roku miał spotykać się z Clarą Chią Marti, z którą pozostaje obecnie w związku. Para początkowo ukrywała się przed światem, ale kilka dni temu 36-latek opublikował ich wspólne zdjęcie na Instagramie. Teraz rewelacje z życia celebryty na bieżąco starają się śledzić paparazzi. Na poniedziałkowym spacerze parze także towarzyszyli fotoreporterzy oraz dziennikarz Euro Press. W trakcie rozmowy nowa dziewczyna Pique zaliczyła sporą wpadkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Adwokaci Cezarego Kucharskiego: Uważamy, że nasz klient nie ma nic do ukrycia

Groźny wypadek nowej dziewczyny Pique. Zapłaciła za chwilę nieuwagi

Reporter zadawał pytania Hiszpanowi oraz jego partnerce. Kobieta nie chciała jednak wchodzić w konwersację. Zamiast tego próbowała schować twarz za plecami Pique. W pewnym momencie doszło do niebezpiecznego incydentu. 23-latka tak skupiła się na ukryciu wizerunku, że nie zauważyła, iż na jej drodze znajduje się baner reklamowy i z dużym impetem uderzyła w szyld. Na szczęście Marti nic się nie stało. Choć sytuacja wyglądała groźnie, to zarówno Pique, jak i jego dziewczyna skwitowali to salwą śmiechu.

"Byłby głupcem, gdyby odmówił". Zaskakujące słowa ws. przyszłości Kane'a

Mimo to reporter nie odpuszczał i zadawał kolejne pytania. Jedno z nich dotyczyło ataku paniki, którego Marti rzekomo doznała przed kilkoma dniami. Media pisały, że kobieta nie mogła znieść nagonki w internecie i udała się po pomoc do szpitala. Reakcja piłkarza oraz jego partnerki była jednoznaczna. Para znów wybuchła śmiechem. - Czy wy naprawdę myśleliście, że ona miała atak lęku? Atak lęku? Przecież to nie jest takie proste, proszę was - ironizował Pique.

Konflikt na linii Pique-Shakira zaostrzył się w ostatnich miesiącach. Piosenkarka nagrała nawet diss na byłego partnera. Śpiewała w nim, że "zamienił Ferrari na Twingo" czy "Rolexa na Casio", nawiązując do nowego związku Hiszpana. Na odpowiedź piłkarza nie trzeba było długo czekać. Dał się sfotografować właśnie w samochodzie marki Twingo czy też z zegarkiem Casio na ręce.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Mordercze treningi Benzemy. "Nawet Cristiano Ronaldo by tego nie wytrzymał"

Pique w zeszłym roku oficjalnie zakończył piłkarską karierę, lecz nie daje o sobie zapomnieć. Oprócz telenowel z życia publicznego, co chwilę pojawia się w mediach z uwagi na swoje wypowiedzi. - W loży Realu Madryt pociąga się za sznurki w całym kraju - stwierdził niedawno. Stworzył również własną ligę "Kings League", która już bije rekordy wyświetleń na TikToku.