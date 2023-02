Neuer rozpętał prawdziwą burzę. Kibice grzmią. Wyniki ankiety nie zostawiają złudzeń

Choć Manuel Neuer nie może grać przez złamaną nogę, to jest najbardziej medialną postacią Bayernu Monachium w ostatnich dniach. Na jaw wychodzą kolejne fakty nt. jego konfliktu z trenerem Julianem Nagelsmannem zapisów w kontrakcie, relacji z władzami klubu i reakcji nt. zwolnienia Toniego Tapalovicia, trenera bramkarzy i prywatnie jego przyjaciela. Neuer ostatnio udzielił wywiadu, w którym odsłonił kolejne szczegóły i uderzył w klub, co nie spodobało się lwiej części kibiców Bayernu. Dużo się dzieje w Monachium, ale nie można powiedzieć, że to są dobre wydarzenia dla klubu.

Kibice oszaleli po wywiadzie Neuera

Neuer nie krył oburzenia decyzją o zwolnieniu Tapalovicia, który w Bayernie pracował od 11 lat. - To był dla mnie cios i to w momencie, kiedy leżałem na łopatkach. Miałem wrażenie, że wyrwano mi serce. To było najbardziej brutalne zdarzenie w mojej karierze. W Bayernie chcemy tworzyć swoistą rodzinę, a potem dzieje się coś takiego - mówił w rozmowie z "Suddeutsche Zeitung".

Tymi słowami jednocześnie uderzył we władze klubu, a konflikt może narastać. Oliver Kahn zdążył skomentować, że "takie zachowanie kapitana nie koresponduje z wartościami Bayernu".

Neuer stracił nie tylko w oczach najwyżej postawionych ludzi w klubie, ale także wśród kibiców Bawarczyków. Dobitnie pokazuje to ankieta "Kickera", według której mniej niż 1/5 pytanych fanów wyobraża sobie, by Neuer pozostał w Monachium.

"Kicker przepytał czytelników, czy widzą oni jeszcze przyszłość Neuera w Bayernie po ostatnich wydarzeniach. Tak - 19%. Nie - 81%. Zagłosowało 174 598 osób" - napisał na Twitterze Gabriel Stach z portalu dieroten.pl.

Kolejne opinie kibiców przytacza "Die Tageszeitung". Fani ewidentnie nie są zachwyceni postawą Neuera. Część domaga natychmiastowego usunięcia go z klubu.

"W każdej normalnej firmie taki wywiad byłby podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia", "Może śmiało skończyć karierę", Nie mogę zrozumieć, jak wieloletni kapitan może w ten sposób mówić w prasie przed najważniejszymi meczami, choć w klubie już jest wystarczająco dużo niepokoju" - przytacza dziennik opinie kibiców.

Manuel Neuer ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium do końca czerwca 2024 r.