Operacja antyterrorystyczna, która później przerodziła się w wojnę na wschodnich rubieżach Ukrainy, to przede wszystkim ogromny problem dla lokalnej ludności. W 2014 roku, ze swojego nowoczesnego i pięknego stadionu, zbudowanego na Euro 2012, wyprowadzić się musieli piłkarze Szachtara Donieck, którzy najpierw zadomowili się we Lwowie, by potem przenieść się do Kijowa.

Donbass Arena żyje i służy Rosjanom

Gdy na wschodzie Ukrainy, niedawno po Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, rozpoczęła się operacja antyterrorystyczna związana z działaniami samozwańczych, Ługańskiej i Donieckiej, Republik Ludowych, pod ostrzałem ucierpiała m.in. Donbass Arena. Świat obiegły wówczas zdjęcia poważnie uszkodzonego obiektu, który nie nadawał się na organizację międzynarodowych imprez.

Obecnie sytuacja wygląda nieco inaczej. Zgodnie z informacjami podanymi w mediach społecznościowych przez użytkownika "BuckarooBanzai", stadion w Doniecku działa i jest używany przez Rosjan. W ostatnim czasie miało odbyć się na nim kilka wydarzeń, włącznie z ogłoszeniem powstania nowej ligi i nowego Szachtara.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, już w trakcie wojny, swoje domowe ligowe mecze Szachtar ponownie rozgrywał we Lwowie. W Lidze Mistrzów domowym stadionem klubu z Doniecka był z kolei obiekt Legii Warszawa, na którym odbyły się mecze z Realem Madryt, RB Lipsk i Celtikiem Glasgow. Już 16 lutego, Ukraińcy znów zawitają na ul. Łazienkowską, by rozegrać spotkanie 1/16 Ligi Europy z francuskim Rennes.