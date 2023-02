Liga Pique już miażdży Premier League i La Ligę. Kosmiczny wynik

Wraz z początkiem stycznia wystartowały rozgrywki założone przez Gerarda Pique, który w listopadzie ubiegłego roku zakończył karierę. W Kings League bierze udział 12 drużyn, zmagania są śledzone przez wielu kibiców na całym świecie, a media społecznościowe ligi cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Czym jest Kings League? Nowe rozgrywki Gerarda Pique szaleją na TikToku

W projekt byłego obrońcy zaangażowało się wiele znanych osób w środowisku piłkarskim. Zespoły złożone są ze zwykłych ludzi, ale ich kapitanowie to byłe gwiazdy futbolu lub internetowi celebryci. Do rozgrywek dołączyli m.in. Iker Casillas, Sergio Aguero czy streamer Ibai. Dziesięciu członków każdej z drużyn wybrano w drafcie rodem z amerykańskiej ligi hokeja (NFL) czy koszykówki (NBA). W każdym meczu na boisku pojawia się siedmiu graczy, a pozostali siedzą na ławce. Dodatkowo w każdym meczu do drużyn dołącza inny gość specjalny zaproszony przez zawodników.

Łącznie każdy z zespołów rozegra 11 meczów, a później dodatkowo odbędą się baraże o tytuł. Po 5 kolejkach w tabeli prowadzi Sayans FC, której kapitanem jest streamer The Grefg. Spotkania, które trwają po 20 minut, trasmitowane są na Twitchu, co ważne, za darmo, co pozwala śledzić rozgrywki kibicom na całym świecie. Rozgrywki już pierwszego dnia miały ponad siedmiomilionową widownię. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się także media społecznościowe ligi, co pokazują także styczniowe wyniki wyświetleń na TikToku.

Kings League w styczniu zgromadziło łącznie 238 milionów wyświetleń na TikToku, co było najlepszym wynikiem wśród piłkarskich lig. Druga Premier League osiągnęła wynik o połowę gorszy (115 mln). Rozgrywki Pique wyprzedziły także znajdujące się w czołowej piątce Bundesligę, La Liga oraz Ligue 1.

Top 5 lig pod względem wyświetleń na TikToku w styczniu:

Kings League - 238 mln Premier League - 115 mln Bundesliga - 48,1 mln La Liga - 35 mln Ligue 1 - 23,3 mln

