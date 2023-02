Wstrząsająca relacja polskiego piłkarza z Turcji. "Jest bardzo źle"

Kataklizm nawiedził Turcję w nocy o godz. 4:17 czasu lokalnego, czyli 2:17 w Polsce. Trzęsienie ziemi trwało ponad minutę, a epicentrum znajdowało się około 30 km od dwumilionowego miasta Gaziantep. Siłę wstrząsów oszacowano na 7,8 stopni w skali Richtera. Runęło kilkadziesiąt budynków, a wiele osób znajduje się pod gruzami. W kraju wprowadzono stan wyjątkowy i zawieszono sportowe rozgrywki.

Konrad Michalak szczerze o kataklizmie w Turcji. "Cały kraj jest w żałobie"

Jedną z osób, która w momencie trzęsienia ziemi przebywała w Turcji, jest Konrad Michalak. Były piłkarz m.in. Lechii Gdańsk i Legii Warszawa występuje w Konyasporze i w poniedziałek miał wystąpić w meczu ligowym. Polak jest jednak bezpieczny. - Dzisiaj mieliśmy grać mecz z Fenerbahce. Jestem bezpieczny, przebywam aktualnie w Stambule położonym w drugiej części tego kraju - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

25-latek przyznał, że sytuacja w kraju jest dość dramatyczna. - Wszyscy przeżywamy to, co się stało w nocy. Śledzimy wszystko i jest bardzo źle. Już jest ponad 1000 ofiar śmiertelnych i ich liczba stale rośnie.

- Jesteśmy smutni, wielu kolegów jest zmartwionych, bo mają rodziny w tej części Turcji, którą nawiedziło trzęsienie. Cały kraj jest w żałobie - dodał były zawodnik ekstraklasy, który zaznaczył, że nie wiadomo, jak sytuacja rozwinie się w nadchodzących dniach. - Do Konya będziemy wracać autokarem i na razie nie wiem, co będzie dalej. Jak będzie funkcjonował transport lotniczy do innych krajów i czy piłkarze z zagranicy będą mogli opuścić Turcję.

Konrad Michalak jest piłkarzem Konyasporu od 1 lipca 2022 roku. W tym czasie rozegrał 17 spotkań w lidze tureckiej i zanotował jedną asystę.