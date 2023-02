Gwałtowny zjazd byłej gwiazdy Realu. Może trafić do Turcji. Bolesna weryfikacja

Od 21 grudnia Isco pozostaje wolnym zawodnikiem po tym, jak rozwiązał kontrakt z Sevillą. Były piłkarz Realu Madryt w Andaluzji spędził raptem kilka miesięcy. Hiszpańskie media spekulowały, że powodem tej niespodziewanej decyzji było odejście trenera Julena Lopeteguiego oraz nieporozumienia z dyrektorem sportowym klubu - Monchim.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak ma wyglądać sztab Santosa w Polsce. PZPN ujawnia szczegóły

Isco ostatecznie podpisze kontrakt w Turcji?

Jak informuje hiszpańska "Marca", piłkarz może wkrótce podpisać kontrakt z nowym klubem. Dziennik wskazuje na dwa potencjalne kierunki Hiszpana, są to Turcja i Katar. Zdaniem gazety, znacznie bliżej pomocnikowi do pierwszego z wymienionych krajów. Bardzo zdeterminowany miałby być Konyaspor, który szuka wzmocnień po bardzo słabych ostatnich tygodniach. Zespół zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli, a w pięciu ostatnich spotkaniach tylko raz zremisował i odniósł aż cztery porażki.

Isco zagrał w tym sezonie w 19 meczach i strzelił jednego gola. Ostatnie spotkanie rozegrał w listopadzie, więc jego aktualna forma pozostaje zagadką. Dla klubów z Europy problem może stanowić wysoka pensja piłkarza, który chciałby zarabiać 2-3 mln euro za sezon.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jeszcze w poprzednim tygodniu wydawało się pewne, że Isco trafi do Unionu Berlin. Zawodnik porozumiał się z klubem i nawet przyjechał do stolicy Niemiec, by przejść badania medyczne. Mimo że te nie wykazały żadnych nieprawidłowości, to Hiszpan nie podpisał kontraktu. Dziennik "Bild" zasugerował, że strony mogły nie dojść do porozumienia, czy piłkarz prosił o kwotę... brutto, czy netto.

- Jeśli Isco przeszedł testy medyczne, musiało chodzić o kwestie finansowe. W Hiszpanii zawodnicy rozmawiają o kwotach netto i jest to dla nich normalnością. W Niemczech zawsze oferuje się kwoty brutto. Stąd mogło dojść do dużego nieporozumienia - powiedział ekspert telewizji Sky Torsten Mattuschka.

- W trakcie rozmów zdaliśmy sobie sprawę, że klub nie jest skłonny zgodzić się na ustalone wcześniej warunki - mówili przedstawiciele piłkarza. - Mamy swoje limity. Mimo wcześniejszych ustaleń zostały one przekroczone. Chcieliśmy, żeby Isco u nas grał, ale nie mogliśmy zgodzić się na inne warunki - tłumaczył z kolei niemiecki klub.