Sergio Ramos wskazuje najlepszego piłkarza w historii. Bez wątpliwości

Sergio Ramos przez większą część swojej kariery był związany z Realem Madryt, w którym wstępował w latach 2005-2021. Podczas 16 lat gry w białych barwach Hiszpan spotkał w szatni "Królewskich" wiele gwiazd. Jedną z największych był bez wątpienia Cristiano Ronaldo, czyli pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki. Ramos wielokrotnie powtarzał, że Portugalczyk jest najlepszym piłkarzem na świecie. Okazuje się, że po przejściu do PSG zmienił zdanie.

Sergio Ramos wbija szpilkę Ronaldo. "Messi jest najlepszym piłkarzem, jaki kiedykolwiek pojawił się w piłce nożnej"

W lipcu 2021 roku Ramos oficjalnie przeniósł się z Madrytu do Paris Saint-Germain. W tym samym okienku transferowym do Paryża przeprowadził się również jego odwieczny rywal Leo Messi. Minęło już półtora roku, od kiedy zawodnicy dzielą szatnię, dlatego zdążyli się z pewnością dobrze poznać. W rozmowie z klubową telewizją Hiszpan został zapytany o argentyńskiego piłkarza. Jego odpowiedź zszokowała zapewne niejednego fana. - Messi jest najlepszym piłkarzem, jaki kiedykolwiek pojawił się w piłce nożnej. Cierpiałem, grając przeciwko niemu. Teraz sprawia mi to przyjemność - powiedział.

Nie do końca wiadomo, ile jeszcze czasu spędzą ze sobą obaj piłkarze. Kontrakty Messiego oraz Ramosa wygasają bowiem z końcem czerwca 2023 roku. Sytuacja najlepszego piłkarza ubiegłorocznych mistrzostw świata jest jasna, ponieważ klub chce go zatrzymać, dlatego decyzja zależy tylko od niego. Hiszpan nie może być tak pewny swojej przyszłości. W Paryżu mają dość jego ciągłych kontuzji i umowa najprawdopodobniej nie zostanie przedłużona. Okazję chce wykorzystać Sevilla, która jest gotowa na zakontraktowanie byłego piłkarza.

Po 22. rozegranych kolejkach Ligue 1 PSG zajmuje pozycję lidera z dorobkiem 54 punktów. Na drugim miejscu z jednym spotkaniem mniej jest Olympique Marsylia (46 pkt), a na trzecim Lens (45 pkt). Najbliższe spotkanie piłkarze Christophe'a Galtiera rozegrają w środę, 8 lutego, kiedy w 1/8 finału Pucharu Francji zmierzą się na wyjeździe z Marsylią. Do rozgrywek ligowych wrócą trzy dni później w spotkaniu z Monaco.