Rumuni napisali o Lewandowskich. Jedno ich zaskoczyło. "Dziwaczne"

Robert i Anna Lewandowscy to z pewnością najpopularniejsza para w polskim sporcie. Oboje dobrze się uzupełniają, a mimo przeprowadzki do Barcelony, była zawodniczka karate, nadal prężnie prowadzi kilka biznesów. Większość działalności Lewandowskiej skupia się na zdrowym trybie życia, zwłaszcza na odżywianiu. Kapitan reprezentacji Polski wykorzystuje wiedzę żony i stosuje ją na co dzień. Okazuje się, że nie wszyscy rozumieją metody żywienia piłkarza.

Robert Lewandowski ma odwróconą dietę. Rumuni komentują "dziwaczne"

Kilka tygodni temu hiszpański dziennik "Marca" zauważył, że Robert Lewandowski ma specjalną "odwróconą" dietę. - Oddzielnie jemy węglowodany i białka - zakomunikowała żona piłkarza. Piłkarz zaczyna posiłek od deseru, na który zawsze je owsiankę zrobioną z kakao, bez dodatku cukru. Następnie spożywa steka z chudego mięsa (indyka, kurczaka) lub rybę. Ostatnim daniem jest sałatka lub zupa. Ten fakt skomentował portal rumuńskiej telewizji Digi Sport. Dietę Lewandowskich oceniono... jako "dziwaczną" i kuriozalną.

Piłkarz FC Barcelony nie zawsze je te same posiłki. Pomimo tego, że na śniadanie spożywa tylko i wyłącznie tuńczyka, to zmiany zachodzą w jego daniach obiadowych i kolacjach. Reprezentant Polski może pozwolić sobie na spożycie: brownie, naleśników, daktyli, cynamonu, batonów energetycznych czy mleka migdałowego. Ważną rolę w jego jadłospisie spełniają również soki - rybne, buraczane oraz te ze świeżych owoców. Menu zawodnika oparte jest jednak na kaszy jaglanej, sałatkach, zupach i warzywach m.in. brokułach, cukinii, marchewce, czy szpinaku. Smażone potrawy i fast foody są całkowicie zakazane, podobnie jak gluten i produkty mleczne.

Metody Lewandowskiej przynoszą udowodnione skutki, ponieważ jej mąż od lat jest w znakomitej formie fizycznej. Po transferze do FC Barcelony w lipcu ubiegłego roku napastnik strzelił już dla nowego klubu 23 gole w 25 występach i prowadzi w klasyfikacji strzelców LaLiga z dorobkiem 14 trafień.