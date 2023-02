Na stadionie polskiego klubu zapadła się ziemia. "Zarząd jest załamany"

W ostatnim czasie w Trzebini wielokrotnie zapadała się ziemia. Najgłośniej mówiło się o zapadlisku z września zeszłego roku, kiedy to na terenie cmentarza powstała dziura, która pochłonęła około 40 grobów. Łącznie zdaniem PAP, od sierpnia 2021 roku mieszkańcy tego miasta byli świadkami co najmniej 10 zapadnięć ziemi.

W Trzebini kolejny raz zapadła się ziemia. Tym razem na murawie Górnika Siersza

W piątek w Trzebini po raz kolejny zapadła się ziemia. Tym razem miało to miejsce na boisku Górnika Siersza. Radny tego miasta Wojciech Hajduk opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać wielką dziurę na samym środku stadionu. Miała około pięciu metrów głębokości - O godzinie 15:30 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o zapadlisku na terenie boiska. Nikt nie został poszkodowany - powiedział Polsat News rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Hubert Ciepły i dodał, że dziura została już zabezpieczona.

Zapadlisko jest sporym problemem dla miejscowego klubu, a jego oficjalna strona przekazała, że stadion prawdopodobnie zostanie wyłączony z użytku. "Zarząd klubu UKS Górnik Siersza, z prezesem Mieczysławem Starniowskim na czele jest załamany całą sytuacją. Teren stadionu, o który klub dba od lat i rozgrywa na nim swoje spotkania ligowe, nie jest bezpieczny" - czytamy na stronie.

- Ta dziura przeraża. W ubiegłą sobotę był tu trening z seniorami, dzisiaj w południe mieliśmy rozegrać kolejny. Jakby się to zapadło podczas treningu, to ja nie wiem, co bym zrobił. Nikt mi nie powiedział, że tu jest groźnie. W przyszłym tygodniu mamy mieć spotkanie sztabu. Serce mi się kraje, nie wiem co dalej będzie - powiedział Starniowski w rozmowie z "Faktem".

Liczne zapadliska w Trzebini są spowodowane szkodami wyrządzonymi przez kopalnię węgla kamiennego "Siersza", która została zamknięta w 2001 roku. Prace były wykonywane do 40 metrów pod powierzchnią ziemi, a w wyrobisku znajduje się woda, która wypłukuje grunt.

Górnik Siersza obecnie rywalizuje w Klasie A grupy Chrzanów. Po 11 meczach zajmuje dziewiąte miejsce z dorobkiem dziewięciu punktów.

