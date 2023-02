Polski pomocnik coraz głośniej puka do drzwi kadry. Zaliczył kolejną piękną asystę [WIDEO]

Kacper Kozłowski i Bartosz Białek przenieśli się do Vitesse latem zeszłego roku. Obaj w dobrym stylu rozpoczęli przygodę w nowym klubie. Polacy są chwaleni zarówno przez trenera Philipa Cocu, jak i holenderskie media. Dziennik "De Gelderlander" wskazuje, że Vitesse ma w swoim składzie "bardzo utalentowanego piłkarza, który najprawdopodobniej ucieknie od sportowej apatii w Arnhem".

Kacper Kozłowski z asystą. Vitesse lepsze od FC Emmen

Kozłowski i Białek wyszli w pierwszym składzie w sobotnim meczu Vitesse przeciwko FC Emmen. Drużyna Polaków lepiej prezentowała się w pierwszej połowie. W 33. minucie Kacper Kozłowski posłał piękne podanie do Milliona Manhoefa, który bez większych problemów pokonał bramkarza rywali. Zaledwie pięć minut później Vitesse strzeliło kolejnego gola. Tym razem żaden z Polaków nie wpisał się do protokołu meczowego. Prowadzenie podwyższył Carlens Arcus. FC Emmen nie zamierzało się poddawać i w końcówce pierwszej połowy przycisnęło rywala. Przyniosło to efekty w 43. minucie, kiedy to piłkę do siatki wpakował Jasin-Amin Assehnoun.

W drugiej połowie wyraźną przewagę miała ekipa FC Emmen. Częściej utrzymywała się przy piłce, ale nie była w stanie zagrozić bramce rywala. W 70. boisko opuścił Bartosz Białek. Jego miejsce zajął Nicolas Isimat-Mirin. FC Emmen próbowało zdobyć wyrównującego gola w końcówce meczu, ale drużyna była kompletnie bezradna. W 77. minucie Gabriel Vidović zastąpił na boisku Kacpra Kozłowskiego. Polak mógł być zadowolony z występu. Tuż pod koniec meczu FC Emmen zdołało wyrównać stan rywalizacji. Pomógł w tym obrońca Vitesse Dominik Oroz, który wpakował piłkę do własnej bramki. Ostatecznie wynik do końca meczu już się nie zmienił i FC Emmen zremisowało z Vitesse 2:2.

FC Emmen 2:2 Vitesse

Strzelcy: Jasin-Amin Assehnoun (43'), Dominik Oroz (sam. 87') - Million Manhoef (asysta Kozłowski 33'), Carlens Arcus (38')

FC Emmen obecnie zajmuje 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów. Vitesse z kolei plasuje się na 12. pozycji z 20 punktami na koncie.

Asysta Kozłowskiego była jego trzecim ostatnim podaniem w bieżących rozgrywkach. Pomocnik strzelił także dwa gole. Bartosz Białek z kolei ma na koncie cztery bramki i jedną asystę.

