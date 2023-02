Nagła decyzja Mesuta Oezila. Zmiana w przerwie. Obraził się

Kiedy w styczniu 2021 roku Oezil przechodził z Arsenalu do Fenerbahce wydawało się, że zakończy karierę w tym klubie. - Zrealizowałem swój cel zawodowy, podpisując 3,5-letni kontrakt z Fenerbahce, moją miłością z dzieciństwa. Nie skończę kariery w zespole innym niż Fenerbahce - informował jeszcze kilka miesięcy temu. Życie niestety brutalnie zweryfikowało plany piłkarza. W lipcu ubiegłego roku został zawodnikiem Istanbulu Basashekir i wszystko wskazuje na to, że to właśnie w klubie lokalnego rywala zakończy piłkarską karierę.

REKLAMA

Zobacz wideo Amadeusz Ferrari: Pozwalam ludziom myśleć, że jestem głupkiem. A jestem w stanie przechytrzyć wszystkich, łącznie z Kamilem Łaszczykiem

Mesut Oezil kończy piłkarską karierę. W wieku 34 lat postanowił odwiesić buty na kołku

W ubiegły czwartek, 2 lutego Oezil pojawił się w podstawowym składzie Basaksehir w spotkaniu 22. kolejki Super Lig z Kayserisporem (0:1). Został jednak zmienionym w przerwie meczu przez Danijela Aleksicia. Jak poinformował turecki dziennikarz Yakub Cinar, piłkarz nie pojawił się już na piątkowej sesji treningowej i miał przekazać kolegom z drużyny, że rezygnuje z gry w piłkę po rozwiązaniu kontraktu z Istanbulem.

Oezil rozegrał w barwach Basaksehir łącznie 8 meczów, w których nie udało mu się trafić do siatki rywala. Do największych sukcesów piłkarza należy oczywiście zdobyte w 2014 roku mistrzostwo świata w Brazylii. 34-latek został również mistrzem Hiszpanii z Realem Madryt, a także trzy razy podnosił Puchar Anglii z Arsenalem. Indywidualnie był aż pięciokrotnie wybierany piłkarzem roku w Niemczech. W barwach reprezentacji narodowej rozegrał 92 mecze, w których strzelił 23 gole.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Istanbul zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Super Lig z dorobkiem 40 punktów. Liderem rozgrywek jest Galatasaray (51 pkt), które wyprzedza drugie Fenerbahce (45 pkt). W najbliższym meczu Basaksehir zmierzy się na wyjeździe z Alanyasporem. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 11 lutego o godzinie 14.