Faworyta do pudła roku już znamy. "Wyjątkowy popis" Randriatsiferana [WIDEO]

Mistrzostwa Narodów Afryki są jednymi z największych turniejów piłkarskich w Afryce. Pierwsze wydarzenie odbyło się w 2009 roku i jest organizowane cyklicznie co dwa lata. W rywalizacji biorą udział jedynie piłkarze występujący na co dzień w krajowych rozgrywkach. Zawodnicy związani z klubami z zagranicy nie mogą być powołani do reprezentacji. Obrońcą tytułu jest Maroko, które w 2020 roku wygrało w finale z Mali 2:0. W tegorocznej edycji o złoto powalczą reprezentacje Algierii oraz Senegalu. W meczu o trzecie miejsce pomiędzy Madagaskarem a Nigerem doszło prawdopodobnie do największego pudła turnieju.

Reprezentant Madagaskaru zaliczył pudło roku. Nie trafił praktycznie do pustej bramki

Sytuacja miała miejsce w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Jeden z reprezentantów największej wyspy na kontynencie oddał strzał zza pola karnego na bramkę Djibrilla Djibo. Bramkarz Nigeru wykonał skuteczną interwencję, odbijając futbolówkę przed siebie. Błyskawicznie w okolicach "piątki" pojawił się Madagaskarczyk, Tokinantenaina Randriatsiferana, który bez przyjęcia chciał dać prowadzenie swojej drużynie. Finalizacja nie zakończyła się jednak po myśli zawodnika. Fatalnie przestrzelił. - Wyjątkowy popis Tokinantenainy Randriatsiferana - skomentował dziennikarz Adam Zmudziński

Ostatecznie Madagaskar po golu strzelonym w 90. minucie przez Jeana Razafindrakoto mógł cieszyć się z brązowego medalu Mistrzostw Narodów Afryki. Wcześniej debiutanci na turnieju wygrali m.in. z Ghaną, czy Sudanem.

Spotkanie finałowe Mistrzostw Narodów Afryki pomiędzy Algierią a Senegalem odbędzie się w sobotę, 4 lutego o godzinie 20:30.