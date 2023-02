Cały stadion widział spalonego, tylko nie Ronaldo. Pomachał sędziemu palcem [WIDEO]

W piątek Cristiano Ronaldo stanął przed kolejną szansą na zdobycie pierwszego gola w barwach Al-Nassr. Tego dnia jego drużyna zmierzyła się na wyjeździe z Al-Fateh. W pierwszej połowie Portugalczyk zawiódł i zmarnował dwie doskonałe okazje do strzelenia gola. Drużyna mogła jednak liczyć na Andersona Talliskę, który zdobył wyrównującą bramkę w 42. minucie.

Cristiano Ronaldo strzelił gola z wyraźnego spalonego i wytykał błąd sędziemu

W tej samej części meczu Ronaldo wpisał się na listę strzelców. Trafienie zostało jednak nieuznane, ponieważ napastnik znajdował się na bardzo wyraźnym spalonym. Arbiter nie musiał nawet korzystać z pomocy VAR-u i szybko odgwizdał przewinienie. Mimo to Portugalczyk nie zgadzał się z decyzją sędziego liniowego i w wymowny sposób machał palcem w jego kierunku.

W drugiej połowie Ronaldo był bardzo niewidoczny, ale tuż pod koniec meczu wreszcie się przełamał. W doliczonym czasie gry Al-Nassr otrzymało rzut karny. Portugalczyk podszedł do wykonania "jedenastki" i pewnym strzałem pokonał bramkarza rywali. Była to jego pierwsza bramka w nowym klubie, która do tego zagwarantowała jego drużynie jeden punkt. Ostatecznie spotkanie Al-Nassr z Al-Fateh zakończyło się remisem 2:2.

Po remisie Al-Nassr utrzymało pierwsze miejsce w tabeli. Ma tyle samo punktów co drugie Al-Szabab (34), czyli zespół Grzegorza Krychowiaka. Należy jednak odnotować, że drużyna Cristiano Ronaldo ma jedno spotkanie rozegrane mniej. Portugalczyk kolejną okazję do strzelenia gola będzie miał już w czwartek o 18:30. Tego dnia Al-Nassr zmierzy się z Al-Wehda w 16. kolejce Saudi Professional League.

