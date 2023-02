Ronaldo wreszcie się przełamał. Pierwszy gol w nowym klubie. I to jak ważny [WIDEO]

Cristiano Ronaldo ma za sobą już dwa oficjalne mecze w Al-Nassr, ale jeszcze ani razu nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Kolejną okazję do zdobycia pierwszej bramki w nowym klubie miał w piątek o godzinie 16:00. Tego dnia Al-Nassr mierzyło się na wyjeździe z Al-Fateh.

Al-Fateh remisuje z Al-Nassr. Cristiano Ronaldo z pierwszym golem

Faworytem tego spotkania byli goście. Już od pierwszych minut wyraźnie przeważali, ale nieoczekiwanie to Al-Fateh wyszło na prowadzenie. Gola strzelił Cristian Tello, dla którego jest to debiut w tym klubie. W 24. minucie Cristiano Ronaldo wpakował piłkę do siatki, ale sędzia dopatrzył się spalonego i nie uznał gola. Portugalczyk w dalszej części meczu miał dwie doskonałe okazje do zdobycia bramki. Najpierw fatalnie spudłował z pola karnego po tym, jak piłka trafiła pod jego nogi po odbiciu się od słupka. Następnie napastnik oddał strzał w poprzeczkę. Ronaldo nie popisał się szczególnie w pierwszej z tych sytuacji. Drużyny nie zawiódł z kolei Anderson Tallisca, który w końcówce pierwszej połowy doprowadził do wyrównania. To jego 13. trafienie w sezonie.

Druga część spotkania rozpoczęła się niemal identycznie. Ponownie częściej przy piłce utrzymywali się goście, ale nie byli w stanie stworzyć groźnej sytuacji. Wykorzystało to Al-Fateh i w 58. minucie zdobyło drugą bramkę w tym meczu. Tym razem na listę strzelców wpisał się Sofiane Bendebka. Był to pierwszy oddany strzał przez ten zespół w drugiej połowie. W dalszej części meczu Cristiano Ronaldo był bardzo niewidoczny.

W końcówce meczu Tallisca mógł doprowadzić do wyrównania, jednak jego uderzenie obronił bramkarz. Ataki gości w końcu przyniosły oczekiwany skutek. W 90. minucie sędzia podyktował dla nich rzut karny po faulu na Jaloliddinie Masharipovie. Do piłki podszedł Cristiano Ronaldo i pewnie zdobył wyrównująca bramkę. Tym samym strzelił pierwszego gola w nowym klubie. Dwie minuty później Tallisca został ukarany czerwoną kartką za niebezpieczne wejście w stopę rywala. Ostatecznie wynik do końca meczu już się nie zmienił i Al-Nassr zremisowało z Al-Fateh 2:2.

Al-Fateh 2:2 Al-Nassr

Strzelcy: Cristian Tello (12'), Sofiane Bendebka (58') - Anderson Tallisca (42'), Cristiano Ronaldo (93')

Po remisie Al-Nassr utrzymało pierwsze miejsce w tabeli. Ma tyle samo punktów co drugie Al-Szabab (34). Należy jednak odnotować, że zespół Cristiano Ronaldo ma jedno spotkanie rozegrane mniej. Al-Fateh z kolei awansowało na szóstą pozycję i ma na koncie 22 punkty.

