Możemy być świadkami transferowego hitu. Gwiazda Barcelony na celowniku giganta

Coraz więcej wskazuje na to, że FC Barcelona będzie musiała poprawić latem swoją sytuację finansową. Jakiś czas temu mówiło się, że z klubem może pożegnać się Ousmane Dembele lub Raphinha, jak się okazuje, bliska odejścia może być jednak młoda nadzieja "Dumy Katalonii" Ansu Fati. Hiszpan nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Długo walczył z kontuzjami, a teraz trudno jest mu wrócić do dawnej formy. FC Barcelona może na nim sporo zarobić, jeśli postanowi go sprzedać w najbliższym czasie. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku, a klauzula odstępnego wynosi 1 miliard euro. Wysokie wymagania mogą jednak nie być problem dla Manchesteru United, który zdaniem katalońskiego "Sportu" latem spróbuje przekonać do siebie 20-latka.

"Czerwone Diabły" po odejściu Cristiano Ronaldo wciąż poszukują bramkostrzelnego napastnika. Zimą udało im się sprowadzić Wouta Weghorsta, ale teraz planują kupić ofensywnego piłkarza na kilka lat. Ansu Fati z FC Barcelony wydaje się więc dobrą opcją. Hiszpan nie jest typową dziewiątką, pomimo że pod nieobecność Roberta Lewandowskiego występował na tej pozycji w "Dumie Katalonii". Sprowadzenie 20-latka na Old Trafford może okazać się jednak trudne ze względu na przywiązanie piłkarza do Barcelony. Chwilowe niezadowolenie spowodowane rzadszymi występami może jednak zniechęcić młodego gracza do pozostania w Hiszpanii. W tym sezonie Fati rozegrał tylko 7 meczów od pierwszej minuty. Jego agent Jorge Medes zaczął rozglądać się za lepszymi opcjami dla swojego zawodnika. Jeśli do końca sezonu Hiszpan nie zacznie regularnie grać, będzie gotowy na rozpoczęcie negocjacji z Manchesterem United. Dołączenie do nowego zespołu może pomóc mu w odzyskaniu radości z gry i sprawić, że wróci do dawnej formy, istnieje jednak także ryzyko, że nie odnajdzie się w nowej lidze, przez co będzie miał jeszcze większe problemy.

Ansu Fati w barwach FC Barcelony rozegrał 88 meczów, zdobył 25 goli i zaliczył 9 asyst.

