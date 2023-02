Messi dostał pytanie o to, czy zagra na kolejnych mistrzostwach świata

18 grudnia zeszłego roku Leo Messi spełnił swoje największe marzenie. Zawodnik Paris Saint-Germain zdobył mistrzostwo świata i dał Argentynie to trofeum po raz pierwszy od 1986 roku. Leo Messi został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju, strzelając sześć goli i notując cztery asysty. Po zakończeniu mundialu argentyński napastnik regularnie rozmawia z rodzimymi mediami, dzieląc się wrażeniami i wspomnieniami na przestrzeni całych mistrzostw.

Messi zagra na kolejnym mundialu? "Jeszcze długa droga"

Leo Messi rozmawiał z argentyńskim dziennikiem "Ole" po katarskim mundialu. Zawodnik PSG wspomniał moment, w którym podniósł Puchar Świata do góry i go ucałował. - Nie potrafię wyjaśnić słowami, co czułem w tamtej chwili. Nie miałem w głowie takiej reakcji, gdy go zobaczyłem. Ale to wyszło z mojego wnętrza, żeby podejść, dotknąć puchar i go ucałować. Bardzo chciałem dożyć takiej chwili. Za tym kryło się wiele poświęceń, porażek i trudnych chwil. To był bardzo piękny moment - powiedział.

Argentyński napastnik postanowił nie kończyć kariery reprezentacyjnej tuż po mistrzostwach świata w Katarze. Gdyby chciał wystąpić na kolejnym mundialu, to miałby 38 lat. Czy taki scenariusz jest możliwy? - Nie mam pojęcia, do następnego mundialu jest jeszcze długa droga. Dopóki mam się dobrze, czuję się sprawny fizycznie i czerpię z tego radość, to zamierzam grać. Teraz nie potrafię jasno odpowiedzieć, dotrwanie do kolejnego turnieju będzie bardzo trudne. Staram się niczego nie przewidywać - dodał.

Kolejna edycja mistrzostw świata odbędzie się w dniach 3 czerwca - 9 lipca 2026 roku w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Leo Messi rozegrał 172 oficjalne spotkania w barwach reprezentacji Argentyny, w których strzelił 98 goli i zanotował 55 asyst. W przypadku występów na pięciu edycjach mistrzostw świata Messi uzbierał 26 meczów, trzynaście bramek i osiem asyst.