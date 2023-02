Rosja powoli zaczyna uciekać z Europy. "Uzyskano pełną aprobatę"

Rosja dalej jest zawieszona w strukturach UEFA i nie ma żadnych oznak, żeby miało się to szybko zmienić. W ostatnich dniach 2022 r. przedstawiciele rosyjskiej federacji spotkali się z władzami UEFA i doszli do wniosku, że to nie jest jeszcze moment, by definitywnie opuścić piłkarską Europę. Mimo to szuka możliwości ewentualnej zmiany federacji kontynentalnej i grania w Azji. W tym celu zaczęła rozmawiać z członkami AFC ws. przyjęcia Rosji do jej struktur.

Rosja robi rozpoznanie w Azji

Na razie wygląda to na badanie gruntu ze strony rosyjskich działaczy. Jak podaje portal sport-express.ru, delegaci udali się na zjazd Komitetu Wykonawczego AFC w Bahrajnie jako obserwatorzy. Podczas zjazdu rozmawiali z przedstawicielami niektórych federacji krajowych i prosiły o ich opinię nt. dołączenia Rosji do AFC.

"Sport Express" nie podaje, z kim dokładnie Rosjanie prowadzili rozmowy rozpoznawcze, ale przekonuje, że odbiór był pozytywny. "Podczas spotkań z przedstawicielami krajów, które nie są przyjazne, uzyskano pełną aprobatę, jeśli RFU (rosyjska federacja piłkarska - przyp. red.) zdecyduje się na taki krok" - czytamy.

Zdaniem redakcji Rosja może zawnioskować o tymczasowe członkostwo w AFC, które pozwoliłoby wziąć udział w eliminacjach do MŚ 2026. To podniosłoby poziom rywalizacji w Azji i bardziej zmobilizowały mocniejsze reprezentacje, a liczba miejsc na mundialu dla Azji nie zmieniłaby się. Ten scenariusz jest mało prawdopodobny. Swoje powiedziałyby UEFA i FIFA. Choć Rosja nie potrzebuje zgody światowej federacji na przejście do AFC, to jest zawieszona w jej strukturach i może ona zablokować udział Rosjan w jakichkolwiek kwalifikacjach.

Rosjanie mieli też pytać o możliwość grania meczów towarzyskich z państwami z Azji, z którymi nie graniczy i nie ma na nie takich wpływów. Część pytanych wyraziła wstępnie chęć gry sparingów. W 2022 r. Rosja zagrała trzy takie mecze - z Kirgistanem (wygrana 2:1), Tadżykistanem i Uzbekistanem (dwa remisy 0:0). Planowała w tym roku zmierzyć się z Iranem, ale nie wiadomo, na jakim etapie stanęły rozmowy w tej kwestii.

Sport Express sugeruje też, że może dojść do spotkania z jedną z reprezentacji z Ameryki Łacińskiej w Katarze i Stambule. O ile pierwsza podana lokalizacja nie dziwi, ponieważ Katarczycy zadeklarowali się do współpracy z Rosją w sprawach sportowych, o tyle zaskakuje pomysł gry w Turcji, która potępia inwazję, ogranicza przyloty rosyjskich turystów, ale wciąż prowadzi m.in. handel z Rosją.

Według portalu Azjaci uważają, że dołączenie Rosji do AFC to szansa dla całej Azji na popularyzację i rozwój piłki nożnej. W dodatku kontynent zyskuje duży rynek komercyjny.

Rosja szuka możliwości regularnej gry, ponieważ nie weźmie udziału w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy.