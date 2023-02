Katastrofalna sytuacja Alvesa. Były klub żąda odszkodowania. Kwota zwala z nóg

5 milionów dolarów - to suma, jakiej meksykański klub UNAM Pumas oczekuje od Daniego Alvesa w ramach odszkodowania. To pokłosie zarzutów o gwałt, jakie kilkanaście dni temu usłyszał piłkarz. Jeśli Brazylijczyk nie zapłaci, sprawa może trafić do FIFA.

3 Fot. Andre Penner / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl