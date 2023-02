Mistrz świata kończy z kadrą w wieku 29 lat. "To właściwy moment"

Raphael Varane w reprezentacji Francji zadebiutował 22 marca 2013 roku w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata przeciwko Gruzji. Wtedy kadra prowadzona przez Didiera Deschampsa wygrała 3:1, a 19-letni wówczas Varane rozegrał pełne 90 minut. W sumie w barwach "Trójkolorowych" zaliczył 93 spotkania i strzelił pięć goli. Został mistrzem świata w 2018 roku, wicemistrzem w 2022 roku oraz wygrał Ligę Narodów w 2021 roku. Był również wicekapitanem reprezentacji Francji.

Raphael Varane kończy z grą dla reprezentacji Francji. "To był największy zaszczyt w moim życiu"

"Reprezentowanie naszego wspaniałego kraju przez dekadę było jednym z największych zaszczytów w moim życiu. Za każdym razem, gdy zakładałem tę wyjątkową, niebieską koszulkę, czułem ogromną dumę. Odczuwałem obowiązek dawania z siebie wszystkiego i wygrywania za każdym razem, gdy wychodzimy na boisko. Myślałem o tym od kilku miesięcy i zdecydowałem, że to właściwy moment, aby zakończyć karierę reprezentacyjną" - czytamy we wpisie Varane'a na Instagramie.

"Pamiętam, że jako dziecko obserwowałem mundial we Francji z 1998. Tamta drużyna, tamci piłkarze sprawili, że przeżyliśmy niewyobrażalne emocje. Marzyłem, by osiągnąć to, co nasi bohaterowie. 20 lat później przeżyłem jedno z najpiękniejszych doświadczeń w moim życiu, z którego jestem naprawdę dumny. Przywieźliśmy Puchar Świata do domu! Nigdy tego nie zapomnę. Nadal czuję każdą emocję, którą czułem tamtego dnia, 15 lipca 2018 roku. To był jeden z najwspanialszych i najbardziej pamiętnych momentów w moim życiu" - tak 29-latek opisywał mistrzostwo świata zdobyte przez Francję w 1998 i 2018 roku.

Dalej były już stoper reprezentacji Francji dziękował Didierowi Deschampsowi, członkom sztabu szkoleniowego, kolegom z reprezentacji i kibicom. Dodawał, że przyszła pora na nowe pokolenie graczy, którzy są głodni gry.

Varane chce więcej czasu spędzić z rodziną

Przed decyzją zawodnika dziennik "Le Parisen" poinformował, że Raphael Varane w ostatnim czasie zastanawiał się nad kontynuowaniem kariery reprezentacyjnej lub zakończenie jej. Z informacji gazety wynikało, że ostatecznie zwyciężyła ta druga opcja. Miało to być o tyle szokujące, że Varane nie ma jeszcze 30 lat (tyle skończy 25 kwietnia).

Tym samym ostatnim spotkaniem Varane'a w kadrze będzie pamiętny finał mistrzostw świata w Katarze, który Francja przegrała po serii rzutów karnych z Argentyną. "Le Parisen" podkreśla, że zawodnik coraz częściej odczuwa fizyczne i psychiczne zmęczenie. "Zaoszczędzony" czas chce poświęcić rodzinie. Jego zdaniem osiągnął szczyt w piłce reprezentacyjnej.

Stoper Manchesteru United ma też widzieć, że we Francji rośnie pokolenie uzdolnionych stoperów, którzy godnie zajmą jego miejsce. W tym miejscu "Le Parisen" wymienia m.in. Dayota Upamecano z Bayernu Monachium, czy Ibrahima Konate z Liverpoolu.

Raphael Varane nie był pierwszy. Na początku stycznia bieżącego roku Hugo Lloris poinformował o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. - Zawsze przychodzi taki czas, w którym trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć "dość". Reprezentacja Francji nie jest niczyją własnością. Drużyna jest na to gotowa. Mamy Mike'a Maignana, czyli bramkarza, który jest przygotowany - powiedział Lloris w rozmowie z "L'Equipe".

36-letni Francuz to rekordzista pod względem występów w tej drużynie narodowej. W trakcie mundialu w Katarze zawodnik Tottenhamu pobił rekord należący do Liliana Thurama. Finał MŚ przeciwko Argentynie był 145. występem Llorisa w kadrze. Thuram uzbierał ich 142.