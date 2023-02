Gwiazda "M jak Miłość" w związku z polskim piłkarzem. Błyszczy w TVP

Jakub Kwiatkowski i Alicja Ostolska poznali się kilka lat temu. Dopiero po dłuższym czasie między nimi zaiskrzyło. Choć są ze sobą szczęśliwi, to ciągle dzieli ich odległość. Wychowywali się razem w Garwolinie, ale piłkarz musiał przeprowadzić się do Warszawy, by móc kontynuować gr w Legii. Kiedy dziewczyna przeniosła się do stolicy, ten zamienił Warszawę na Łęczną.

Aktorka w związku z byłym piłkarzem Legii

- Nie mieliśmy nigdy takiego momentu, kiedy zaczęliśmy się spotykać. Poznaliśmy się, kiedy mieliśmy 14 lat, więc spotykaliśmy się tak większą paczką. Tak się zaczęło. Dopiero po kilku latach weszliśmy w taki właśnie związek, gdzie to wszystko tworzyliśmy już we dwoje. Mam nadzieję, że to już będzie na całe życie, kto wie - opowiadała Ostolska w programie porannym TVP "Pytanie na śniadanie" w 2022 r.

Oboje nie myśleli o tym, by zostać w Garwolinie. - Kiedy mieliśmy 15 lat i mieszkaliśmy w Garwolinie, bo właśnie Kuba też jest stamtąd, nie mieliśmy czegoś takiego, że nasze życie skupia się tylko na tym mieście. Oboje chcieliśmy pójść w swoich kierunkach. Kuba poszedł w pi趾 no積, ja poszłam w aktorstwo i tak się zawsze uskrzydlaliśmy, że właśnie stoimy w tych miejscach, w których jesteśmy i jesteśmy z siebie nawzajem bardzo dumni - przyznała aktorka.

Dziś tworzą szczęśliwą parę, ale ciągle dzieli ich odległość. Ona rozwija karierę aktorską w Warszawie, on ma ważny kontrakt z Górnikiem Łęczna.

- Wcześniej bardzo długo grał w Legii Warszawa, także zawsze byliśmy na takim rozstaniu, bo on w Warszawie, ja w Garwolinie, a kiedy ja przeprowadziłam się do Warszawy, to Kuba zaczął grać w Górniku Łęczna - opisała w "PnŚ".

Ostolska gra w serialu TVP "M jak miłość" od 2019 r., gdzie wciela się w rolę Ali. Posadę w serialu wywalczyła w castingu.

- Na początku byłam bardzo zestresowana - nie umiałam grać przy kilkudziesięciu osobach, w towarzystwie poważnych, dobrych aktorów. Pierwsze pół roku towarzyszyła mi trema, a teraz podczas zdjęć czuję się doskonale. Nie stresuję się, dzięki czemu mogę więcej z siebie dać i zdecydowanie więcej nauczyć. To moja pierwsza rola i pierwszy serial - powiedziała.

Poza aktorstwem Ostolska jest fotomodelką i projektantką. Niedawno wypuściła linię sukien ślubnych. - Chyba troszeczkę też odkryłam siebie w tym kierunku, także weszłam na inne tory, niż zamierzałam, ale wszystko się układa - stwierdziła w rozmowie ze stacją ATV.