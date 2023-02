Najstarszy piłkarz świata zagra w Europie. Powrót po 25 latach

Kazuyoshi Miura to były reprezentant Japonii. Zagrał w jej barwach 89 meczów, gdzie strzelił 55 goli. Zdobył z kadrą mistrzostwo Azji w 1992 roku, po czym rok później otrzymał jako pierwszy Japończyk w historii nagrodę dla najlepszego piłkarza tego kontynentu. Mimo że napastnik najlepsze lata ma już dawno za sobą, to światowy rozgłos zyskał stosunkowo niedawno. Stał się bowiem najstarszym aktywnym piłkarzem świata i najstarszym strzelcem bramki w profesjonalnej lidze wpisanym do Księgi Rekordów Guinnessa. Teraz postanowił o sobie przypomnieć również europejskim kibicom.

Kazuyoshi Miura, czyli najstarszy piłkarz świata zagra w Portugalii

Miura 26 lutego skończy 56-lat, kontynuuję piłkarską karierę. Środkowy napastnik został właśnie zaprezentowany przez drugoligowy portugalski zespół UD Oliveirense Futebol SAD. Piłkarz trafił tam na zasadzie wypożyczenia z Yokohama FC, co oznaczało wyprowadzkę z Japonii po 17 latach. Skąd w ogóle ten niespodziewany ruch? Oba zespoły mają wspólnego właściciela, jest nim Onodera Group - spółka posiada po 52,5 procent ich udziałów.

Dla doświadczonego Japończyka będzie to już trzecie podejście do gry w Europie. Piłkarz najpierw próbował podbić włoską Serie A w 1994 roku. Jednak jego wypożyczenie do Genoi, okazało się sporym zawodem i po roku bez większego żalu wrócił do kraju. Cztery lata później równie krótko potrwała jego przygoda z Croatią Zagrzeb, czyli obecnym Dinamem. Po tym epizodzie (12 spotkań) mógł dopisać w CV mistrzostwo Chorwacji. Poza Europą i Japonią grał jeszcze w Australii. Sezon 2005/06 spędził na wypożyczeniu w Sydney FC.

Nowy zespół środkowego napastnika aktualnie zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli portugalskiej drugiej ligi. Działacze z Oliveiry de Azemeis, liczą, że słynny weteran będzie służył jako przykład młodym zawodnikom. Miura będzie starszy niż obecny trener drużyny Fabio Pereira, który ma 44 lata.