Sędzia przemówił do kibiców. Historyczny moment [WIDEO]

Egipskie Al-Ahly awansowało do ćwierćfinału Klubowych Mistrzostw Świata dzięki wygranej 3:0 nad nowozelandzkim Auckland City. Pod koniec tego meczu doszło do historycznego momentu. Chiński sędzia Ma Ning przemówił do kibiców zgromadzonych na stadionie i wytłumaczył im jedną ze swoich decyzji podczas spotkania.

