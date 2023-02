Wielki transfer Wieczystej. Media: Pozyskali młodzieżowego reprezentanta Polski

Wieczysta Kraków przyzwyczaiła kibiców do przeprowadzania spektakularnych transferów. Najczęściej do klubu przychodzili doświadczeni zawodnicy i to oni mieli walczyć o kolejne awanse. Tym razem krakowski klub zdecydował się odstąpić od tych praktyk i ściągnął jeden z największych talentów światowego futbolu. Interia informuje, że w ramach 1,5-rocznego wypożyczenia do klubu dołączył Antoni Mikułko z Lechii Gdańsk.

REKLAMA

Zobacz wideo Ból głowy PZPN-u przed meczem z Albanią. Znamy kluczowy termin

Przyszła gwiazda dołącza do Wieczystej Kraków. Anglicy umieścili go w prestiżowym rankingu

W zeszłym tygodniu media informowały, że dołączenie Antoniego Mikułko do Wieczystej Kraków jest jedynie kwestią czasu. W środę transfer stał się faktem i 17-latek zasilił szeregi trzecioligowców. W tym sezonie wystąpił w 13 meczach Centralnej Ligi Juniorów i był kapitanem reprezentacji Polski U-18. Lechia Gdańsk prawdopodobnie uznała, że przyda mu się ogranie na szczeblu seniorskim. O miejsce w składzie Mikułko będzie walczył z Jakubem Krawczykiem, który w zeszłej rundzie zagrał sześć meczów i Bartoszem Plewką, który na boisku pojawiał się 17 razy.

Wieczysta Kraków w liście powołanych na zgrupowanie w Turcji piłkarzy nie uwzględniła nowego nabytku, ale napisała, że "do kadry przed wylotem może dołączyć jeszcze jeden zawodnik". Oficjalnego ogłoszenia wypożyczenia Mikułko jeszcze nie było, ale znalazł się on na klubowym profilu na portalu Transfermarkt.

Co warte zaznaczenia, młodzieżowy reprezentant Polski został uznany przez angielski "The Guardian" jednym z największych talentów światowego futbolu. Jako jedyny przedstawiciel polskich klubów znalazł się na liście najlepiej rokujących zawodników z rocznika 2005.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wieczysta Kraków do tej pory ściągała doświadczonych piłkarzy z renomą na polskich boiskach. W klubie grają m.in. Sławomir Peszko, Radosław Majewski i Thibault Moulin. Krakowianie wzmacniają kadrę kolejnym piłkarzem, ponieważ w rundzie wiosennej mają zamiar powalczyć o awans na szczebel centralny. Na razie w III lidze zgromadzili 34 punkty w 17 spotkań i zajmują trzecie miejsce tabeli. Do drugiej Avii Świdnik tracą tylko jeden punkt, a do pierwszego ŁKS-u Łagów trzy punkty. Liderzy ligowej tabeli zapowiedzieli jednak, że na wiosnę nie przystąpią do rozgrywek z powodu problemów finansowych.