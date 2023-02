To mógł być absolutny rekord transferowy u kobiet. Manchester United odmówił

Ostatni dzień okienka transferowego był gorący nie tylko w męskim futbolu. Być może jeszcze więcej działo w piłce kobiecej. Na ostatniej prostej Arsenal usiłował dopiąć historyczny, najwyższy transfer w historii. Ostatecznie nie udało mu się pozyskać gwiazdy reprezentacji Anglii Alessii Russo. Manchester United okazał się nieugięty.

Manchester United postawił na swoim. Nie będzie rekordu

Dotychczasowy rekord to 460 tys. euro, które FC Barcelona zapłaciła w ubiegłym roku za Keirę Walsh z Manchesteru City. Początkowo Arsenal chciał zapłacić za Russo kwotę oscylującą w tych granicach, ale Manchester United pozostawał twardy negocjatorem. W związku z tym Arsenal postanowił rozbić bank i ostatniego dnia okna transferowego podniósł ofertę o kolejne 100 tys. euro, ale nawet to nie przekonało klubowych działaczy i napastniczka została w Manchesterze.

Niedoszły rekord transferowy i tak nie robi większego wrażenia w porównaniu z kwotami, z jakimi mamy do czynienia w męskim futbolu. Tam dla czołowych europejskich drużyn takie pieniądze to "drobne". Rekordowy transfer Neymara z FC Barcelony do PSG (222 mln euro) to zupełnie inna skala wydatków. Jednak sam fakt, że ceny na kobiecym rynku transferowym rosną, świadczy o coraz większej popularności kobiecej piłki, zwłaszcza w Anglii.

Alessia Russo zostaje. To gwiazda United i reprezentacji Anglii

23-letnia Alessia Russo jest bez wątpienia jedną z czołowych postaci tej dyscypliny. W ostatnim Euro 2022, w którym razem z reprezentacją Anglii sięgnęła po mistrzowski tytuł, zdobyła cztery bramki, stając się trzecią najskuteczniejszą zawodniczką turnieju. Jej gol w półfinale ze Szwecją był uznany za najpiękniejsze trafienie imprezy i był nominowany przez FIFA do nagrody Puskasa.

Piłkarka zdobyła pięć bramek w dziewięciu meczach w tym sezonie kobiecej superligi. Zainteresowanie Arsenalu wynikało głównie z tego, że jego dwie napastniczki Beth Mead i Vivianne Miedema leczą teraz kontuzje.