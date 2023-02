Powstanie kolejny nowoczesny stadion w Polsce. Potężna inwestycja za 200 mln zł

Gwardia Koszalin od dłuższego czasu walczy o budowę nowego stadionu. Plany miejscowych działaczy są niezwykle ambitne. - Stadion Gwardii został wybudowany w latach 70., dzisiaj mamy XXI wiek i chcielibyśmy, by Koszalin również miał stadion godny tych czasów i godny tego miasta - oświadczył w październiku ubiegłego roku prezes klubu Jarosław Burzak. Wtedy pojawił się projekt nowego obiektu. Zakładał on budowę trybun całkowicie od zera. Powstałyby dwie, wzdłuż boiska, których pojemność łącznie wynosiłaby 3400 miejsc. Krzesełka będą w kolorach miasta, czyli białym i niebieskim. Okazuje się, że w styczniu ta koncepcja została rozbudowana.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzynówek wskazał wzór dla Santosa. "Szatnia była razem z nim"

Gwardia Koszalin czeka na nowy stadion. Władze miasta zapewniają, że będą "wszędzie składać wnioski o dotacje"

Teraz nie dwie, a cztery trybuny mają zostać wybudowane na obiekcie, który powstanie w miejscu obecnego stadionu przy ul. Fałata w Koszalinie. Dzięki dwóm dodatkowym trybunom, pojemność stadionu ma wzrosnąć do 7 tysięcy miejsc. Jednocześnie koszt inwestycji z zakładanych 120 milionów może wzrosnąć do 200 milionów złotych. W ostatnim czasie przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w sprawie budowy obiektu.

- Planujemy budowę stadionu nie z dwoma, a z czterema trybunami, tak jak zaproponowano podczas spotkań, ale zachowując jednocześnie planowaną wcześniej liczbę miejsc i właściwości obiektu. Warto podkreślić, że jest to koncepcja, a ostateczny wygląd stadionu wyłoni właściwy już projekt architektoniczny - mówił prezydent Koszalina Piotr Jedliński cytowany przez "Głos Koszaliński".

Wiceprezydent miasta Przemysław Krzyżanowski odpowiedział z kolei na pytanie, kiedy może rozpocząć się budowa i skąd władze wezmą na nią pieniądze. - Teraz będziemy wszędzie, gdzie to tylko możliwe, składać wnioski o dotacje. Na pewno będzie to inwestycja budowana w kilku etapach. Najpierw musimy wybudować Euroboisko. Bez niego budowa stadionu nie może ruszyć.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Gwardia Koszalin występuje aktualnie w IV lidze zachodniopomorskiej. Na półmetku rozgrywek zajmuje czwarte miejsce i traci aż 13 punktów do pierwszej Floty Świnoujście. W trakcie zimowego okienka transferowego do klubu dołączył m.in. były reprezentant Polski, Michał Masłowski.