Rekord. River Plate obłowiło się na transferze Fernandeza z Benfiki do Chelsea

Blisko 41 milionów euro ma otrzymać River Plate po transferze Enzo Fernandeza do Chelsea. To wszystko dzięki dodatkowym premiom i zmiennym, które zostały zawarte w momencie przenosin Argentyńczka z River do Benfiki w lipcu 2022 roku. Tym samym Fernandez stanie się rekordowym transferem w historii klubu z Buenos Aires.

3 Fot. Martin Meissner / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl