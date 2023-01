Były selekcjoner reprezentacji zatrzymany. Kontrakt wart trzy miliony euro

Victor Piturca to były, trzykrotny, selekcjoner reprezentacji Rumunii, którą prowadził w latach 1998-1999, 2004-2009 oraz 2011-2014. Z kadrą awansował na Euro 2000 i 2008. Czterokrotnie trenował także Steuę Bukareszt, z którą wygrał mistrzostwo kraju w 2001 roku. Jako piłkarz klubu z Bukaresztu sięgnął po Puchar Europy w 1986 roku.

Były selekcjoner reprezentacji Rumunii zamieszany w zakup nieprawidłowych maseczek. Kontrakt wynosił prawie trzy mln euro

Rumuńska prokuratora krajowa ds. antykorupcyjnych zatrzymała w poniedziałek Victora Piturcę w sprawie korupcji związanej z kupowaniem środków medycznych podczas pandemii COVID-19. Według Euronews Romania dochodzenie dotyczy maseczek, które były niezgodne z wytycznymi i były dostarczane do szpitali Ministerstwa Obrony.

66-latek jest oskarżony o pomoc synowi w uzyskaniu kontraktu z armią rumuńską, której zostały dostarczone maseczki bez potrzebnych atestów. Kontrakt miał opiewać na kwotę blisko trzech milionów euro. Sytuacja miała miejsce w czasie stanu wyjątkowego w 2020 roku, gdy zakupy odbywały się bez przetargów.

Firma Alexandra Piturcu dostarczyła pierwszą partię 100 tysięcy maseczek do szpitali wojskowych. Kilka miesięcy później, gdy dotarły one do szpitali, lekarze Centralnego Szpitala Wojskowego narzekali, że maski są niezgodne z wymogami i "nie można przez nie oddychać".

- Nie mam z tym nic wspólnego - miał powiedzieć Victor Piturca cytowany przez Euronews Romania. Jednocześnie został objęty nadzorem sądowym. Z kolei jego syn został zatrzymany na 24 godziny. Prokuratura ma wnioskować o miesiąc aresztu dla syna byłego selekcjonera reprezentanta Rumunii.