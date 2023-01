Guidetti pojawił się na pierwszym treningu. Wprawił wszystkich w osłupienie

John Guidetti to piłkarski obieżyświat. Choć reprezentuje Szwecję, to korzenie ma także brazylijskie i włoskie. A futbolu uczył się w stolicy Kenii - Nairobi. W drużynie był jedynym „mzungu", czyli obcym. Jako nastolatek wychwycili go skauci Manchesteru City. W juniorskim zespole zachwycał, ale w seniorskiej drużynie zagrał tylko raz. I to w Pucharze Ligi Angielskiej. Często tułał się po wypożyczeniach.

Dla Feyenoordu Rotterdam strzelił 20 goli w 23 meczach. Miał zaledwie 20 lat i wydawało się, że może zostać następcą Zlatana Ibrahimovicia. Ale nigdy nie wszedł na ten najwyższy poziom. Grał m.in. dla Celticu Glasgow (15 bramek w 35 meczach), Celty Vigo (22 gole w 95 meczach), czy Deportivo Alaves (9 trafień w 74 spotkaniach).

Latem wrócił do Szwecji i podpisał trzyletnią umowę z AIK Solna. Jesienią na zakończenie sezonu ligi szwedzkiej (grają tam systemem wiosna-jesień) strzelił pięć goli w 14 meczach. Później była przerwa na mundial, który Szwedzi oglądali w telewizji. No i teraz Guidetti zaczyna się przygotowywać do sezonu, który startuje na przełomie marca i kwietnia. Ale wygląda na to, że będzie musiał sporo schudnąć, bo pojawił się na treningu z dużą nadwagą.

Dodatkowe kilogramy nie przeszkodziły mu jednak, by wygrał jedną z treningowych gierek.

Kiedy wraca liga szwedzka?

Już 2 kwietnia AIK Solna zagra z Halmstads BK w 1. meczu sezonu szwedzkiej ekstraklasy. Tytułu będzie bronił klub BK Hacken, który sensacyjnie wygrał poprzednie rozgrywki. W swej 82-letniej historii klub wcześniej ani razu nie sięgnął po mistrzostwo.