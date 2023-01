Rosjanie kpią z Krychowiaka. Wymowny artykuł. "Właściwie skończona"

Grzegorz Krychowiak już w marcu 2022 zmienił FK Krasnodar na AEK Ateny, po tym, jak UEFA zezwoliła piłkarzom odejść z Rosji w ramach wypożyczeń do innych klubów. Pomocnik wrócił do klubu macierzystego w pod koniec czerwca, ale kilka dni później odszedł na wypożyczenie do saudyjskiego Al-Shabab. Rosyjskie media wielokrotnie komentowały jego decyzję i nazywały go m.in. hipokrytą.

33-latkowi oberwało się po raz kolejny, przy okazji artykułu poświęconego piłkarzom, którzy odeszli z Rosji po rozpoczęciu wojny.

REKLAMA

Zobacz wideo Ból głowy PZPN-u przed meczem z Albanią. Znamy kluczowy termin

Grzegorz Krychowiak znów krytykowany przez rosyjskie media. "Zmienił zdanie i broni swoich przekonań"

"Uciekli z Rosji, ale nie mają lepiej. Piłkarze, o których już zapomnieliśmy" - brzmi tytuł jednego z artykułów portalu "football24". Jednym z piłkarzy, którzy stali się bohaterami tekstu jest właśnie Grzegorz Krychowiak. Już na samym początku dziennikarze kpią Polaka i piszą: "zawsze stawiał na rozwój sportowy, dlatego u szczytu swojej kariery zmienił PSG na Lokomotiv. Później przeniósł się do Krasnodaru".

"Krychowiak podziwiał Rosję, mieszkał w Moskwie i nie chciał pamiętać skomplikowanych relacji między obydwoma krajami, zostawiając je na politykom" - czytamy dalej. Warto przypomnieć, że polski pomocnik był jednym z pierwszych, który sprzeciwił się grze w Rosji i miał namawiać kolegów z zespołu, by również odeszli z kraju zbrodniarza wojennego. Rosyjscy dziennikarze zaznaczają jednak, że drugie wypożyczenie Polaka nie było dobrym wyborem.

"Zmienił zdanie i zdecydował się grać w kraju, w którym ochrona praw człowieka jest na pierwszym miejscu. Polak wybrał Arabię Saudyjską do obrony swoich przekonań" - czytamy w kąśliwym komentarzu. Dalej na portalu pojawia się wzmianka, że Krychowiak niedługo może zmierzyć się na saudyjskich boiskach z Cristiano Ronaldo. Nie brakuje jednak kolejnych kpin z 33-latka, z zaznaczeniem wagi ligi rosyjskiej w jego karierze.

"Po Rosji jego wielka kariera jest właściwie zakończona. Pozostaje cieszyć się wolnością w nowym

kraju" - brzmi podsumowanie. Co ważne, kontrakt Grzegorza Krychowiaka z FK Krasnodar wygasa w czerwcu 2023 roku i do tego czasu będzie on przebywał na wypożyczeniu w Al-Shabab.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W tym sezonie ligi saudyjskiej Krychowiak rozegrał 14 meczów, w których zdobył dwie bramki i zaliczył asystę. Po 15 meczach jego zespół ma na koncie 31 punktów i zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli. Do pierwszego Al-Nassr, w którym gra Cristiano Ronaldo, Al-Shabab traci dwa punkty.