Zaskakujący eksperyment Hulka. Stanął po meczu na wadze. Szok

Hulk przydomek zawdzięcza imponującej budowie ciała, przez którą jest porównywany do popularnego superbohatera. Kibice mogą go pamiętać również jako bardzo solidnego zawodnika, który zaliczył wiele udanych występów w barwach FC Porto (2008-2012), Zenitu Petersburg (2012-2016) czy reprezentacji Brazylii (2009-2021). W 2020 roku wrócił do ojczyzny do klubu Atletico Mineiro, gdzie gra do dziś.

Hulk zaliczył duży spadek wagi w trakcie meczu. Zgubił blisko sześć kilogramów

W Brazylii rozgrywki piłkarskie toczą się w systemie wiosna - jesień, przez co Atletico Mineiro dopiero kilkanaście dni temu zainaugurowało sezon 2023. Zaczęło go od rywalizacji w mistrzostwach stanu Minas Gerais, po wygranej 2:1 z Caldense w drugiej kolejce mierzyło się z Tombense i po raz kolejny wygrało 2:1. Zwycięską bramkę w 89. minucie zdobył Hulk.

Po zakończeniu meczu o Brazylijczyku mówiło się nie tylko w kontekście ważnego gola, ale również wagi. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania ważył on 97,6 kg, po jego zakończeniu 91,9 kg, stracił zatem 5,7 kilograma. Było to spowodowane nie tylko dużym wysiłkiem fizycznym (grał pełne 90 minut), ale również warunkami atmosferycznymi - mecz zaczął się o godzinie 11 i toczył się w pełnym słońcu w temperaturze 30 stopni Celsjusza. Wynikami eksperymentu piłkarz podzielił się w mediach społecznościowych.

Nie jest to pierwszy w karierze Hulka przypadek, gdy po zakończeniu meczu odnotowuje on znaczącą utratę wagi. Jak podało brazylijskie Globo Esporte, w trakcie meczu Pucharu Brazylii z Flamengo (0:2) w lipcu 2022 r. zawodnik stracił sześć kilogramów (spadek z 97 do 91 kg).

Dotychczas Hulk zagrał 116 meczów dla Atletico Mineiro, strzelił w nich 68 goli oraz zaliczył 19 asyst. Szansę na kolejny występ będzie miał w środę 8 lutego, gdy jego zespół w mistrzostwach stanowych zagra z zespołem Democrata.