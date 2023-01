Bartoszek uderza w Śląsk Wrocław. "Dla mnie to jest skandal"

Śląsk Wrocław nie wygrał trzeciego meczu z rzędu w PKO Ekstraklasie. Blado wyglądał w derbach Dolnego Śląska z Zagłębiem Lubin, które przegrał u siebie aż 0:3. Wrocławianie zmarnowali rzut karny i stracili gola, grając w przewadze. Postawę "Wojskowych" mocno skrytykował Maciej Bartoszek. Jego zdaniem gra w takim stylu, jaki Śląsk pokazał w sobotę, jest skandaliczna.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzynówek wskazał wzór dla Santosa. "Szatnia była razem z nim"

Bartoszek krytykuje piłkarzy Śląska

Spada sporo głosów krytyki na zarządzanie Śląskiem Wrocław. Zagraniczne transfery nie sprawdzają się, ani tym bardziej się nie zwracają. Wśród polskich piłkarzy też brakuje wyraźnego lidera, gracza z charakterem. W efekcie drużyna gra nieatrakcyjną piłkę, bez konkretnego stylu. Nawet przyzwoitych rezultatów brakuje. Nie brakuje głosów, że jeśli dalej tak będzie i kadra nie zmieni się do końca lutego, czyli do końca okna transferowego w Polsce, to Śląsk spadnie z ligi.

Zdaniem Macieja Bartoszka winnym słabych rezultatów nie jest trener Ivan Djurdjević, a pełną odpowiedzialność ponoszą piłkarze. Uważa, że części z nich nie powinno być w klubie.

- Współczuję trenerowi, bo można dobrać różne taktyki i tak dalej, ale połowa piłkarzy nie chciała grać w tym meczu. Dla mnie to jest skandal. Muszą się zastanowić. Jeśli co niektórym piłkarzom szkodzi powietrze, to może zrzekną się kontraktów? - komentował w "Magazynie Ekstraklasy" portalu meczyki.pl.

Polak bohaterem "największego transferu tego okienka". Ma dać drużynie mistrzostwo

Bartoszek nie szczędził słów krytyki. Dziwi się, że brakuje w Śląsku młodego i zdolnego zawodnika. Prześmiewczo ocenił, że lepiej na boisku zaprezentowałby się Djurdjević.

- Nie wierzę w to, że we Wrocławiu nie ma młodego chłopaka, który będzie lepiej od nich grał. Podejrzewam, że Ivan Djurdjević wszedłby na boisko i wyglądałby lepiej od poszczególnych zawodników. Ambicji by na pewno nie brakowało - stwierdził trener.

Dramatyczne szczegóły wypadku Manuela Neuera. Lekarze walczyli z czasem

Powszechnie mówi się o problemie frekwencji na stadionie Śląska. Regularnie na mecze przychodzi do 10 tys. kibiców, ale przez to, że "Wojskowi" grają na stadionie cztery razy większym, taka widownia nie robi wrażenia. W przeszłości na mecze WKS-u przychodziło znacznie więcej ludzi. Powodem mniejszej frekwencji jest w dużej mierze słaba gra piłkarzy wrocławskiego klubu.

- Współczuję kibicom, bo po takim występie swojego zespołu powinni zostać zaproszeni na stadion i dostać obiad. Później się dziwimy, że nie ma frekwencji na stadionach. Jak zapełnić taki stadion? No możesz to robić jak Pogoń czy Widzew, prezentując taką piłką, jaką grają. One będą zapełniały nasze stadiony, a Śląsk walczy o życie. Niektórzy w tej szatni muszą się obudzić - mówił Bartoszek.

Po 18 kolejkach Śląsk zajmuje 11. miejsce z dorobkiem 21 punktów. Ma tylko cztery punkty więcej od będącego na 16. miejscu Piasta Gliwice. Z ekstraklasy spadają trzy najgorsze zespoły sezonu.