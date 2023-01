Juventus traci pomocnika. Transfer do Premier League potwierdzony

Od dłuższego czasu media pisały o możliwym odejściu Westona McKenniego z Juventusu. Nie było jednak żadnego poważnie zainteresowanego klubu. Chętnych odstraszały dość wysokie wymagania Amerykanina odnośnie do pensji. Sytuację zmieniła oferta z Leeds United, na którą piłkarz i klub przystały.

McKennie będzie grał w Premier League

24-letni pomocnik trafił na półroczne wypożyczenie do Leeds United. Juventus zarobi na tej transakcji 1,2 mln euro. "Pawie" zapewniły sobie opcję wykupu piłkarza za 33 mln euro plus siedem mln euro bonusów. Leeds będzie miało obowiązek wykupić McKenniego po spełnieniu warunków określonych w umowie.

Amerykanin trafił do Juventusu w 2020 r. z Schalke 04 Gelsenkirchen. Najpierw był wypożyczony do Turynu, ale potem "Stara Dama" zdecydowała się na podpisanie z nim długoterminowego kontraktu. W tym sezonie McKennie zagrał w 21 meczach we wszystkich rozgrywkach (Serie A, Puchar Włoch i Liga Mistrzów), strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty.

Wraz z przyjściem McKenniego rośnie w Leeds United grupa amerykańskich piłkarzy. W składzie "Pawi" są też Tyler Adams i Brendan Aaronson. Cała trójka reprezentowała USA na mundialu w Katarze. Stany Zjednoczone dotarły do 1/8 finału. Trenerem Leeds jest Amerykanin Jesse Marsch.

McKennie może zadebiutować w nowych barwach w niedzielę, kiedy Leeds będzie mierzyć się w Premier League z Nottingham Forest. Będzie grał z numerem 28 na koszulce.

Weston McKennie został wyceniony przez Transfermarkt na 21 mln euro.