Szykuje się transfer last minute dla Kownackiego. Niespodziewany kierunek

Dawid Kownacki w weekend zdobył dwie bramki w wygranym 3:2 meczu Fortuny z Magdeburgiem. Polski napastnik jest najlepszym strzelcem i najlepszym asystentem zespołu, ale zapowiedział, że po wypełnieniu kontraktu odejdzie. Umowa wygasa w czerwcu, a Fortuna nie ma zamiaru rozstawiać się z 25-latkiem wcześniej. Ten jednak budzi zainteresowanie wielu europejskich klubów, wśród których wymieniało się m.in. kilka klubów Bundesligi, PSV Eindhoven i Slavię Praga. Teraz duńskie media informują o innym, zaskakującym kierunku.

Dawid Kownacki bohaterem transferu na koniec okna? "Bardzo zainteresowany"

Okienko transferowe w wielu ligach wygasa już 31 stycznia, a więc zespoły gorączkowo szukają wzmocnień, których nie udało im się przeprowadzić wcześniej. Takim klubem ma być właśnie FC Midtjylland, które poszukiwało napastnika, ale żadna z transakcji nie wypaliła. Według "Ekstrabladet" nowym celem numer jeden klub miał stać się właśnie Dawid Kownacki. Duńczycy chcieliby sprowadzić Polaka jeszcze w zimie i intensyfikują działania. Sam piłkarz ma być "bardzo zainteresowany" transferem i rozmowy trwają. Problemem mogą być jednak żądania finansowe Fortuny, która oczekuje "przyzwoitej sumy". Dalej czytamy, że Midtjylland jest tak zdeterminowane, że "to będzie kilka pracowitych dni transferowych" duńskiego klubu.

Z kolei Radosław Gilewicz na antenie Viaplay przypomniał, że Kownackim był zainteresowanych wiele klubów, a on sam rozważał odejście Fortuny wcześniej. - Znalazłby się nie jeden klub, żeby go zatrudnić. To kwestia wyboru. Dawid rozważa możliwości i wszystko jest otwarte - stwierdził ekspert.

W tym sezonie Dawid Kownacki w 2. Bundeslidze zdobył osiem goli i sześć asyst. Tym samym jest ex aequo liderem klasyfikacji kanadyjskiej ligi i najlepszym strzelcem i asystentem Fortuny. Jego zespół zajmuje 6. miejsce w lidze i po 18 meczach ma na koncie 29 punktów.