Alves plącze się w zeznaniach, ale prawnicy są pewni. "Wyjdzie wcześniej niż zakładano"

Dani Alves przebywa w areszcie pod zarzutem napaści na tle seksualnym. Do zdarzenia miało dojść 30 grudnia w jednym z klubów w Barcelonie. 126-krotny reprezentant Brazylii początkowo oskarżany był o molestowanie jednej z kobiet, której miał wsadzać ręce pod bieliznę. Następnego dnia, w trakcie zeznań, sytuacja Alvesa się pogorszyła. Kobieta zeznała, że piłkarz uderzył ją, a potem zgwałcił.

Jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii plącze się w zeznaniach. Zdaniem TV3, miał przedstawić już trzy różne wersje zdarzeń. Początkowo wyparł się wszystkiego i uważał, że nie zna oskarżającej go 23-latki. Następnie przyznał, że kojarzy ją z tamtego wieczoru w klubie, ale nie doszło między nimi do żadnego bliższego kontaktu. Potem jednak stwierdził, że to ona rzuciła się na niego, a o stosunku doszło za obopólną zgodą. Ale choć piłkarzowi grozi nawet 18 lat więzienia, to jego prawnicy są dobrej myśli.

"Marca" donosi, że Dani Alves może zostać zwolniony z aresztu wcześniej niż się spodziewano, czyli już w ciągu miesiąca. W najbliższy poniedziałek jego obrońcy planują przedstawić apelację od postanowienia o tymczasowym aresztowaniu bez kaucji - wydanego 20 stycznia przez sędziego prowadzącego sprawę. Po zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami w sprawie, prawnicy piłkarza są pewni, że ich apelacja zostanie rozpatrzona pozytywnie i Alves zostanie zwolniony z więzienia w ciągu miesiąca.

Gazeta "El Mundo" dodaje, że prawnicy Alvesa uważają, że istnieją dowody potwierdzające wersję piłkarza, że stosunek odbył się za obopólną zgodą.

Alves - piłkarski obieżyświat

Brazylijczykowi może grozić nawet 18 lat więzienia. Po tym, jak postawiono mu zarzuty, meksykański Pumas UNAM rozwiązał z nim kontrakt.

Alves zawodnikiem Pumas był od lata zeszłego roku. W obecnym sezonie Brazylijczyk zagrał w 13 meczach, w których miał pięć asyst. W przeszłości Alves grał m.in. w Sevilli, Barcelonie, Juventusie oraz PSG. Doświadczony obrońca był też w kadrze Brazylii na ostatni mundial w Katarze.

Największe sukcesy Brazylijczyk odniósł w katalońskim klubie, z którym trzy razy wygrał Ligę Mistrzów.