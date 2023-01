Trener LASK zwyzywał piłkarzy Wisły Kraków. "Co za parszywi ludzie"

Nie tak dawno informowaliśmy o skandalicznej sytuacji podczas meczu sparingowego Wisły Kraków z austriackim LASK Linz (1:3). Spotkanie miało być ustawione przez arbitra, o czym więcej --> TUTAJ. W trakcie meczu na boisku mieliśmy dużo zgrzytów pomiędzy piłkarzami obu ekip. Okazuje się, że nie tylko zawodnicy odczuwali dodatkowy ładunek emocjonalny. Szkoleniowiec LASK zachował się poniżej wszelkiej krytyki.

Trener LASK Linz eksplodował podczas sparingu z Wisłą Kraków. "Zamknij pysk k***a"

Podczas spotkania nie brakowało agresywnych przewinień z obu stron. W 37. minucie spotkania zawodnik Wisły Kraków sfaulował piłkarza drużyny LASK, który wylądował na murawie. Sędzia początkowo nie odgwizdał przewinienia, jednak wskutek konfrontacji dwóch piłkarzy musiał przerwać grę. Reakcja trenera austriackiej ekipy była zdecydowana. - Czy ty jesteś normalny? Zamknij pysk, k***a. Gramy towarzyski mecz gówniarzu. Co za parszywi ludzie - komentował Didi Kuehbauer cytowany przez austriackie media.

Niedługo po zakończonym meczu rzecznik prasowy LASK Raphael Habringer przekazał oświadczenie w imieniu trenera klubu, w którym Kuehbauer poczuwa się do odpowiedzialności za swoje zachowanie. - To był bardzo twardy mecz, mimo to, że był to tylko sparing. W pewnym momencie emocje sięgnęły zenitu. Mogłem użyć określeń nie na miejscu, które obraziły drużynę przeciwną. Chciałbym za to przeprosić - powiedział.

Sytuacja dostępna w poniższym materiale od 36:10.

Wisła powróci do rozgrywek I ligi już za niespełna dwa tygodnie. Piłkarze Radosława Sobolewskiego rozpoczną zmagania w rundzie wiosennej od meczu na własnym stadionie z Resovią Rzeszów. "Biała Gwiazda" zmierzy się z Rzeszowianami w piątek, 10 lutego o godzinie 20:30.

