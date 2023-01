Będzie kolejny zwrot w karierze Ronaldo. Trener nie ma wątpliwości

Cristiano Ronaldo z saudyjskim Al Nassr związał się 2,5-rocznym kontraktem. Portugalczyk w momencie wygaśnięcia umowy, będzie miał okrągłe 40 lat. Wydawać by się mogło, że będzie to dla niego dobry moment do przejścia na piłkarską emeryturę. Tymczasem trener jego nowej ekipy - Rudi Garcia jest przekonany, że pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki dalej będzie zachwycał swoją grą i to nie byle gdzie.

Trener Ronaldo szokuje. "Nie zakończy kariery w Al Nassr"

37-latek w drużynie z Arabii Saudyjskiej ma za sobą dwa oficjalne mecze. Jak dotąd nie udało mu się strzelić gola, ani nawet zaliczyć asysty. W ostatnim meczu w półfinale krajowego superpucharu jego klub przegrał z Al-Ittahad 1:3. Mimo zmarnowanej okazji Rudi Garcia pochwalił nową gwiazdę swojego zespołu - Jest pozytywnym dodatkiem, ponieważ pomaga rozszerzyć szyki obrońców - powiedział na konferencji prasowej.

Na tym komplementy się nie skończyły. Francuski szkoleniowiec zaryzykował dość szokującą tezę dotyczącą dalszej kariery Portugalczyka. - Jest jednym z najlepszych graczy na świecie. Nie zakończy kariery w Al Nassr , wróci do Europy - wieścił 58-latek.

Ronaldo będzie grał po 40-tce? Jeden kierunek sam się narzuca

Garcia nie sprecyzował, czy chodzi mu o to, że Ronaldo nie wypełni kontraktu, czy też, że po 40-tce dalej będzie prezentował tak wysoki poziom. Pierwsza opcja wydaje się jednak mało prawdopodobna. Były napastnik Manchesteru United zarabia w Al Nassr aż 200 mln euro rocznie, a żaden klub w Europie nie jest w stanie pozwolić sobie na zapłacenie tak wysokiej pensji. Odejście do innego klubu jest dla niego najzwyczajniej w świecie nieopłacalne.

Możliwe, że ostatnim klubem w karierze Ronaldo będzie Sporting Lizbona. To właśnie tam rozpoczynał wielką przygodę z piłką. Na przejście do niego miała namawiać matka piłkarza. Na razie się na to nie zdecydował, ale po zarobieniu gigantycznych pieniędzy w Arabii, być może w końcu spełni jej wielkie marzenie.