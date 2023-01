Niemcy zachwyceni napastnikiem. "Lewandowski może mu pozazdrościć"

27-letni Alexander Sorloth od 29 sierpnia 2022 jest zawodnikiem Realu Sociedad. Norweski napastnik, którego Hiszpanie wypożyczyli z RB Lipsk, prezentuje się w rozgrywkach La Liga z bardzo dobrej strony. W 14 spotkaniach strzelił osiem bramek, co daje mu pozycję czwartego najlepszego strzelca w lidze. Mimo że ustępuje on liderującemu Robertowi Lewandowskiemu o pięć trafień, Niemcy uważają go za lepszego od Polaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Powrót Króla! Tak powitany został Messi na treningu PSG

Sorloth jedną z największych gwiazd La Liga. "Czuję się tutaj bardzo dobrze"

Dziennikarze sport1.de zwrócili uwagę na fakt, że Sorloth w ostatnich pięciu meczach ligowych wpisywał się na listę strzelców. "Obecnie ma imponującą passę, pozazdrościć może mu sam Lewandowski" - czytamy. Obaj zawodnicy mieli okazję zmierzyć się w środę 25 stycznia w ćwierćfinale Pucharu Króla. Wówczas żaden z nich nie zdołał popisać się skutecznym trafieniem, ale bliżej zdobycia bramki był Norweg. Zawodnik Realu Sociedad zmarnował jednak stuprocentową sytuację sam na sam, a mecz zakończył się zwycięstwem Barcelony po bramce Ousmanego Dembele z 52. minuty.

Wybitnie niesportowe zachowania bramkarza Feyenoordu uratowało drużynę [WIDEO]

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Jest to druga przygoda norweskiego napastnika z Realem Sociedad. Sorloth był wcześniej wypożyczony z Lipska na sezon 2021/2022, ale nie odegrał kluczowej roli. Mimo to szefowie klubu postanowili dać mu drugą szansę, którą teraz wykorzystuje, jak należy. Mimo dołączenia do drużyny w trakcie sezonu odnalazł się w niej bardzo dobrze. - Gram prawie w każdym meczu i strzelam gole. Czuję się tutaj bardzo dobrze. Zagrałem sporo spotkań i dostałem ważną rolę w drużynie. Miło jest czuć, że ktoś na Ciebie liczy. Gram w fantastycznej drużynie z fantastycznymi zawodnikami. Życie się do mnie uśmiechnęło - stwierdził w ostatniej rozmowie z Dagbladet.

Aleksander Buksa zmienia klub. Zacznie od rezerw

Pojawia się pytanie, czy wraz z końcem sezonu Norweg ponownie wróci do Lipska. Kontrakt zawodnika z klubem z Bundesligi wygasa 30 czerwca 2025 roku. Patrząc na postawę Sorlotha w La Lidze Real będzie chciał utrzymać go w swoich szeregach. Sam piłkarz byłby zadowolony z takiego obrotu sytuacji. - Jestem bardzo szczęśliwy w Hiszpanii, nigdy tego nie ukrywałem. Gdyby mógł zostać tutaj na stałe, byłbym bardzo zadowolony - podsumował.

Real Sociedad obecnie plasuje się na bardzo dobrej, 3. lokacie w tabeli La Liga z dorobkiem 38 punktów. Prowadzi FC Barcelona (47 pkt), a drugie miejsce zajmuje Real Madryt (41 pkt).