Tragedia w rodzinie byłego reprezentanta Polski. "Informuję z ogromnym żalem"

Thiago Rangel Cionek to były reprezentant Polski. Zawodnik wystąpił w drużynie narodowej 21 razy, jadąc z zespołem Adama Nawałki na Euro 2016, a później na mundial w 2018 roku. Po 2,5-letniej przygodzie w SPAL, z którym w 2020 roku spadł z Serie A, związał się z drugoligową włoską Regginą, gdzie występuje regularnie do dziś.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarabia Fernando Santos? Sekretarz generalny PZPN odpowiada

Tragedia w rodzinie Thiago Cionka. Poruszający wpis na Instagramie

Niestety piłkarz przekazał ostatnio światu smutną nowinę. Urodzony w Brazylii Cionek wrzucił na Instagrama zdjęcie rodziców w koszulkach reprezentacji Polski i poinformował w ten sposób o swojego śmierci ojca. Mario Cionek zmarł w wieku 66-lat.

"Z ogromnym żalem informuję o odejściu mojego ukochanego ojca Mario Cionka. Każdy, kto chce złożyć kondolencje, jest mile widziany. Mario Cionek 26/06/1957- 28/01/2023" - napisał były reprezentant Polski. Pod wpisem szybko pojawiły się liczne komentarze, w których znajomi starali się okazać wsparcie Thiago Cionkowi. Kondolencje przesłali koledzy z włoskich boisk, a także Arkadiusz Reca, czy Mateusz Borek.

Piłkarz często podkreślał, jak podczas kariery ważne było dla niego wsparcie ojca. To właśnie m.in. on miał pomagać zawodnikowi w podjęciu decyzji o reprezentowaniu Polski - kraju pradziadków, którzy po I wojnie światowej wyemigrowali do Brazylii. Zawodnik wyrażał chęć gry w polskiej kadrze już w 2010 roku, kiedy to bronił barw Jagiellonii Białystok, pomimo że nie posiadał jeszcze wówczas polskiego obywatelstwa. Pierwsze powołanie otrzymał 6 maja 2014 roku, a już tydzień później selekcjoner Adam Nawałka dał mu zadebiutować w zremisowanym 0:0 towarzyskim spotkaniu z Niemcami.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W obecnym sezonie Serie B Thiago Cionek wystąpił w 19 spotkaniach Regginy (asysta, trzy żółte kartki i jedna czerwona). Raz zagrał też w Pucharze Włoch. Jego obecny zespół w tym sezonie zajmuje trzecie miejsce w tabeli i ma spore szanse na awans. Możliwe więc, że jeszcze zobaczymy 36-latka w Serie A.