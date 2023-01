Prowadził relację na żywo i wpadł w panikę, gdy kobieta zaczęła obnażać pierś [WIDEO]

Praca dziennikarza nie jest łatwa, szczególnie kiedy trzeba "ruszyć w teren". Podczas licznych wyjazdów nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi i z kim przeprowadzi rozmowę. Przekonał się o tym dobitnie jeden z włoskich reporterów, który był wyraźnie zaskoczony przebiegiem spotkania z jedną z fanek. Wideo z wydarzenia podbija sieć.

Dziennikarz przestraszył się, gdy fanka pokazała piersi

Reporterem, który ten wywiad zapamięta pewnie do końca życia, był Tancredi Palmeri, prowadzący relację na żywo dla telewizji SportItalia. Mężczyzna poprosił do siebie kobietę przechodzącą ulicą wraz z chłopakiem. Ta była wyjątkowo chętna do współpracy i nie było po niej widać nawet najdrobniejszego stresu z racji występów przed kamerą.

Kobieta przedstawiła się jako Natasza, dodała, że pochodzi ze Szkocji i oznajmiła, że jest wielką fanką piłki nożnej, w szczególności rodzimego Hearts of Midlothian. Dziennikarz szybko podłapał temat, przez co rozmowa przeszła płynnie na tamtejszy futbol. Natasza dodała, że chce się pochwalić specjalnym tatuażem związanym z jej ukochanym klubem, przedstawiającym prawdopodobnie zwycięstwo 5:1 jej drużyny nad Hibernianem w finale Pucharu Szkocji. Szkopuł w tym, że wspomniany tatuaż znajdował się pod... piersią kobiety.

Włoch starał się ze wszystkich sił zasłonić kobietę, która bezpruderyjnie zaczęła obnażać pierś. Cała sytuacja przyniosła dwójce rozmówców mnóstwo śmiechu. Szczególnie kiedy w zasłanianiu piersi pomagał dziennikarzowi jej przerażony chłopak, który miał być kibicem... Hibernianu. W końcu po dłuższej chwili udało się pokazać tatuaż w ten sposób, by nie było widać piersi Nataszy. Tancredi Palmeri na koniec dodał, że nie może uwierzyć, że zobaczył tatuaż przy jej piersi, na co kobieta wesoło odpowiedziała "Niemożliwe! Przecież moje piersi są prawdziwe!".

Hearts of Midlothian zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli ligi szkockiej, mając aż 14 punktów straty do drugich Rangersów oraz 23 do liderującego Celticu. W niedzielę 22 stycznia zespół wygrał 3:0 z Hibernian w czwartej rundzie Pucharu Szkocji. Przed nimi teraz kolejne ligowe starcie z Livingston.