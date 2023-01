Krychowiak asystuje na wagę trzech punktów. Brawo, brawo [WIDEO]

Grzegorz Krychowiak przyczynił się do zwycięstwa Al-Shabab w 18. kolejce ligi saudyjskiej. To po jego dośrodkowaniu padł gol na 2:1 w starciu z Al-Taee. Była to druga asysta Polaka w bieżącym sezonie.

