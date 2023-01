Upadek Ronaldo w oczach dziennikarzy. Lewandowski zdetronizowany

"The Guardian" jak co roku publikuje własną listę 100 najlepszych piłkarzy świata ostatniego roku. W głosowaniu wzięło udział 206 dziennikarzy z całego świata. Poprzednie dwie edycje wygrał Robert Lewandowski. Tym razem Polak musiał zadowolić się siódmym miejscem. Mimo takiego spadku dziennikarze wystawili mu całkiem pochlebną opinię.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek zwrócił się do Marcina Najmana: Jesteś karykaturą sportowca... tak nisko jeszcze nie upadłem

Na jaw wychodzą nowe szczegóły ws. Daniego Alvesa. "Nie poznał" swojej ofiary

Lewandowski zdetronizowany po dwóch latach

"Wszyscy spodziewali się, że Lewandowski będzie dobry, kiedy dołączył do Barcelony po ośmiu owocnych latach w Bayernie Monachium, ale okazał się nawet lepszy, niż oczekiwano. Nadal strzelał mnóstwo bramek – 22 w 23 występach we wszystkich rozgrywkach – i zapewnił Barcelonie zwycięstwa, na które prawdopodobnie nie zasłużyła, czego przykładem jest październikowe zwycięstwo 1:0 na Majorce. Spełnił także życiową ambicję, zdobywając po raz pierwszy bramkę na mistrzostwach świata. Radość na jego twarzy w meczu z Arabią Saudyjską mówiła wszystko, pokazując, że jego miłość do goli nie słabnie z wiekiem" – czytamy.

Bezkonkurencyjny w tegorocznym plebiscycie, co było do przewidzenia, okazał się Leo Messi, który poprowadził Argentynę do mistrzostwa świata. "Po słabym sezonie 2021/22, jego pierwszym w PSG, nikt nie wiedział, czego się spodziewać po Messim w przerwanej mundialem kampanii. We wszystkich meczach Ligue 1 z wyjątkiem czterech, które rozegrał przed mundialem, padły gole lub asysty, a w Katarze oczywiście poprowadził Argentynę do chwały po raz pierwszy od 1986 roku. Messi strzelił siedem bramek, w tym dwie w finale. Jest na szczycie naszej listy po raz szósty, a każdy z 206 jurorów ma go na karcie do głosowania, a 156 z nich stawia go na pierwszym miejscu" – napisano.

Drugie miejsce przypadło Kylianowi Mbappe, a trzecie Karimowi Benzemie, który jesienią zeszłego roku odebrał Złotą Piłkę. Przed Lewandowskim uplasowali się również Erling Haaland, Luka Modrić i Kevin de Bruyne.

Ronaldo wyszydzany przez kibiców. Nie to chciał usłyszeć schodząc z boiska [WIDEO]

Dopiero 51. miejsce na tej liście zajął Cristiano Ronaldo. W poprzednim roku był 8. "Mówią, że wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, i to był rok, w którym Cristiano Ronaldo wypadł z pierwszej dziesiątki po raz pierwszy od czasu wprowadzenia tego rankingu w 2012 roku. Jego dwukrotny zwycięzca spadł na 51. miejsce w ciągu roku, który obejmował konflikt z Erikiem ten Hagiem i Manchesterem United, wywiad z Piersem Morganem i dość karcący mundial, podczas którego został skrytykowany przez swojego trenera, Fernando Santosa, za jego reakcję na zmianę w meczu z Koreą Południową" – napisano w uzasadnieniu.

Niedawno swój ranking najlepszych piłkarzy świata opublikował magazyn "World Soccer". Wyniki były dość podobne. Tam również Lewandowski po dwóch triumfach z rzędu został zdetronizowany przez Messiego i zajął siódme miejsce.

10 najlepszych piłkarzy 2022 roku według "The Guardian":