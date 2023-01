Na jaw wychodzą nowe szczegóły ws. Daniego Alvesa. "Nie poznał" swojej ofiary

Dani Alves miał napaść na 23-letnią Annę Martin w jednym z nocnych klubów. Były zawodnik FC Barcelony rzekomo użył wobec kobiety przemocy, a następnie ją zgwałcił. Z dnia na dzień wychodzą kolejne wstrząsające informacje dotyczące sprawy.

Dani Alves "nie poznał" swojej ofiary. Natknął się na nią przy wyjściu z klubu

Do feralnego zdarzenia miało dojść w piątek 30 grudnia nad ranem w nocnym klubie Sutton w Barcelonie. Jak podaje hiszpańskie "El Periodico", "Dani Alves zmusił kobietę, by usiadła na nim. Następnie rzucił ją na ziemię i zmusił do seksu oralnego. Był zirytowany aktywnie opierającą się ofiarą, dlatego uderzył ją, podniósł z ziemi i penetrował aż do wytrysku" - napisano zgodnie z wersją 23-latki.

Dziennik "La Vanguardia" poinformował, że były piłkarz FC Barcelony miał jeszcze okazję natknąć się na swoją ofiarę podczas wyjścia z nocnego klubu. 39-latek po sytuacji w toalecie udał się do baru, gdzie poprosił o ostatniego drinka. Wychodząc z Sutton, zawodnik wpadł na zgwałconą kobietę, którą próbował uspokoić kierownik sali. Brazylijczyk całkowicie zignorował jednak sytuację, udając się do taksówki.

Alves został aresztowany 20 stycznia i nadal jest przetrzymywany bez możliwości wyjścia za kaucją w więzieniu Brians 2. Do 31 stycznia prawnik piłkarza Cristobal Martell może złożyć apelację o tymczasowe zwolnienie Brazylijczyka. Z raportów miejscowych mediów wynika, że może grozić mu nawet 18 lat więzienia, jeśli wina zostanie mu udowodniona.

Od kilku dni piłkarz jest również bez pracodawcy. Po oskarżeniach kontrakt z Brazylijczykiem natychmiast rozwiązał jego dotychczasowy pracodawca. - Uważamy, że to jedyna słuszna decyzja. W ten sposób chcemy pokazać, że żaden zawodnik ani pracownik klubu nie może naruszać wartości, jakie reprezentujemy - powiedział prezes meksykańskiego UNAM Leopoldo SIlva.