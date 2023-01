Wieczysta w akcji. Ściągnie utalentowanego bramkarza, o którym pisał "The Guardian"

Wieczysta Kraków cały czas się wzmacnia. Klub należący do Wojciecha Kwietnia z każdym rokiem chce grać na wyższym szczeblu rozgrywek. W III lidze pojawiły się jednak pewne problemy. W połowie sezonu zespół plasuje się "dopiero" na trzeciej pozycji. Rozwiązaniem mają być kolejne transfery.

Wieczysta Kraków się wzmacnia i stawia na 17-letniego Antoniego Mikułkę

Krakowska drużyna przyzwyczaiła nas do podpisywania kontraktów z piłkarzami bardzo doświadczonymi, ogranymi w ekstraklasie. Ostatnio pozyskała Bułgara występującego przed laty w Lechii Gdańsk - Simeona Sławczewa. W kadrze wciąż są obecne takie postaci jak: Sławomir Peszko, Radosław Majewski, Maciej Jankowski czy Thibault Moulin (każdy z nich jest już po trzydziestce).

Teraz mamy pewną zmianę kursu. Jak donosi portal lechia.net, Wieczysta jest o krok od wypożyczenia młodziutkiego bramkarza Lechii Gdańsk Antoniego Mikułki. Taką informację podał na konferencji prasowej dyrektor sportowy gdańskiej ekipy Łukasz Smolarow. 17-latek miałby spędzić pod Wawelem 1,5 roku.

Wielki talent z Lechii Gdańsk. Trafił na zaszczytną listę

Mikułko to z pewnością wielki talent, dlatego Lechia szuka możliwości ogrania go w niższych ligach. Młody golkiper występował już w młodzieżowych reprezentacjach kraju - do lat 16, 17, a ostatnio 18. Był nawet kapitanem ostatniej z tych drużyn. Jak informuje gdansk.pl, Mikułko niedawno trafił na listę 60 największych talentów piłkarskich świata spośród zawodników urodzonych w 2005 roku, stworzoną przez brytyjski "The Guardian". Bramkarz Lechii był jedynym przedstawicielem polskich klubów, który został w ten sposób wyróżniony. W 2021 r. podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt i dzięki temu jest piłkarzem pierwszej drużyny Lechii.

Wieczysta Kraków w tabeli III ligi po 17 kolejkach zgromadziła 34 punkty. Przed nią są jeszcze ŁKS Łagów i Avia Świdnik. Strata punktowa do obu tych drużyn jest niewielka - wynosi trzy i jeden punkt. Poza tym lider ŁKS Łagów już zapowiedział, że z powodów finansowych wycofa się z rozgrywek i nie przystąpi do rundy wiosennej. Za tydzień ekipa wyruszy na obóz przygotowawczy do Turcji. Sezon wznowi dopiero w marcu.