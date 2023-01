Cristiano Ronaldo miał doskonałą okazję. Porażka. A miało być tak pięknie

Cristiano Ronaldo został piłkarzem Al-Nassr na początku stycznia i niedawno zadebiutował w nowym klubie. W minioną niedzielę wyszedł w pierwszym składzie w ligowym meczu przeciwko Al-Ittihad. Portugalczyk był dość niewidoczny, a jedynego gola w tym spotkaniu strzelił Anderson Talisca. Już w czwartek napastnik stanął przed kolejną okazją do zdobycia pierwszej bramki. Tego dnia o godzinie 19:00 Al-Nassr zmierzyło się na wyjeździe z Al-Ittihad w półfinale Superpucharu Arabii Saudyjskiej.

Al Nassr odpada z Superpucharu Arabii Saudyjskiej. Ronaldo znów niewidoczny

W pierwszych minutach meczu częściej przy piłce utrzymywali się goście, ale nie przynosiło to żadnych rezultatów i nie byli w stanie wykreować groźnej okazji. Bardzo niewidoczny był również Cristiano Ronaldo. W 15. minucie do głosu doszli gospodarze i po raz pierwszy zbliżyli się do pola karnego rywali. Wystarczyło to, żeby objąć prowadzenie w tym meczu. Piłkę do siatki wpakował Romarinho po podaniu od Abdulrahmana Al Obouda z boku pola karnego.

W końcówce pierwszej połowy Cristiano Ronaldo wreszcie pokazał się na boisku. Piłka trafiła w pole karne Al-Ittihad i Portugalczyk mocno uderzy ją w kierunku bramki. Napastnikowi nie udało się strzelić pierwszego gola w nowym klubie, ponieważ jego strzał świetnie obronił Marcelo Grohe. Ronaldo mógł tym bardziej żałować zmarnowanej sytuacji, ponieważ zaledwie kilka chwil później to Al-Ittihad cieszyło się z drugiej bramki. Tym razem na listę strzelców wpisał się Abderrazak Hamdallah po dośrodkowaniu od Romarinho.

W drugiej części meczu częściej przy piłce ponownie byli piłkarze Al-Nassr. Przed długi czas nie byli jednak w stanie zdobyć kontaktową bramkę. Udało się im to w 67. minucie, kiedy to w polu karnym piłkę od Luiza Gustavo otrzymał lider Al-Nassr Anderson Tallisca. Brazylijczyk nie miał problemów z pokonaniem bramkarza. W dalszej części meczu Al-Nassr starało się wyrównać stan rywalizacji, ale ataki zespołu nie przyniosły żadnych rezultatów. Ronaldo nie miał wielu sytuacji poza niecelnym uderzeniem z rzutu wolnego. Goście często przebywali pod polem karnym rywala, który skupiał się na grze z kontrataku. Taki styl gry bardzo się im opłacił, ponieważ w końcówce meczu Muhannad Alshanqeeti strzelił gola na 3:1 i tym samym i zakończył nadzieję Al-Nassr na pozytywny wynik. Al-Ittihad awansowało do finału Superpucharu Arabii Saudyjskiej, w którym zmierzy się z Al-Fayha.

Al-Ittihad 3:1 Al-Nassr

Strzelcy: Romarinho (15'), Abderrazak Hamdallah (43'), Muhannad Alshanqeeti (90+3') - Anderson Tallisca (67')

