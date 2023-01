Przesadzili. Kukła zawisła na moście w Madrycie. "O krok za daleko"

Konfrontacje Realu Madryt z Atletico zawsze niosą za sobą gigantyczny ładunek emocjonalny. Jest to duże wydarzenie nie tylko dla piłkarzy i kibiców, ale całej stolicy Hiszpanii. Miasto żyje tymi meczami, co można czasem zauważyć na ulicach Madrytu. Nie inaczej było przed czwartkowym spotkaniem ćwierćfinału Pucharu Króla. Tym razem kibice Atletico zdecydowanie przesadzili.

Kibice Atletico Madryt wywiesili skandaliczny transparent. Obok wisiała kukła w koszulce Viniciusa Juniora

W pobliżu ośrodka treningowego Realu, na jednym z mostów, pojawił się transparent z napisem: "Madryt nienawidzi Realu". To jednak nie koniec. Kibice postanowili spuścić z mostu na linie kukłę ubraną w koszulkę klubową Viniciusa Juniora. - To zdecydowanie o krok za daleko, skandaliczne zachowanie - napisał na Twitterze dziennikarz Canal+, Jakub Kręcidło.

Niedługo po zauważeniu haniebnego czynu chuliganów, Atletico postanowiło wydać oficjalne oświadczenie w tej sprawie. - To obrzydliwe i niedopuszczalne zachowanie. Jest nam wstyd za to, co się wydarzyło. Jesteśmy stanowczo przeciwni takiej nienawiści. Potępiamy wszystkie czyny, które uderzają w godność osób lub instytucji. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak duża jest rywalizacja pomiędzy Atletico a Realem. Musimy mieć w tym wszystkim jednak wzajemny szacunek do siebie. Mamy nadzieję, że uda się wyjaśnić ten incydent, a winni zostaną odpowiednio ukarani - poinformowano.

Do sprawy odniósł się też Hiszpański Związek Piłki Nożnej (RFEF), który podobnie jak władze Atletico, potępił zachowanie kibiców i wstawił się za piłkarzem. "Federacja chce przekazać wiadomość o wsparciu dla Viniciusa, bezpośrednio zagrożonego przez radykałów w godny pożałowania sposób. Tego typu manifestacje, naładowane nienawiścią, zachęcają jedynie do przemocy i nie ma na nie miejsca w naszym sporcie. Piłka nożna powinna być przeżywana z pasją, ale zawsze z poszanowaniem zawodników, przeciwników i kibiców. Niedopuszczalne jest dokonywanie tego typu aktów wandalizmu, które wcale nie pomagają w dobrym rozwoju tak pięknej imprezy, jaką są derby Madrytu" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Ćwierćfinał Pucharu Króla pomiędzy Realem a Atletico odbędzie się w najbliższy czwartek, 26 stycznia o godzinie 21 na stadionie Santiago Bernabeu. Zwycięzca tej pary pozna półfinałowego rywala w wyniku losowania, które zaplanowano na piątek, 27 stycznia. Do 1/2 finału awansowała już FC Barcelona i Osasuna Pampeluna. W czwartek o godz. 20:00 odbędzie się również trzecie spotkanie ćwierćfinałowe, w którym Valencia zagra z Athletkiem Bilbao.